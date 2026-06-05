'Украина ожидает новых арестов': у Зеленского отреагировали на решение Швеции по судну Caffa

Шведский суд поддержал позицию Украины по делу сухогруза Caffa, который подозревают в незаконном заходе в порты на временно оккупированных территориях и вывозе украинской агропродукции. В Офисе президента назвали это решение первым успешным прецедентом в борьбе с кораблями, причастными к незаконному экспорту зерна из оккупированных регионов.

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Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии Укринформу. По его словам, речь идет о подсанкционном сухогрузе Caffa, который ранее был задержан, а теперь по обращению украинской стороны получил полноценный судебный арест.

Шведский суд признал арест судна Caffa законным

По данным следствия, судно систематически нарушало правила захода в порты на временно оккупированных территориях Украины и использовалось для незаконного вывоза украинского зерна.

Для сокрытия своей деятельности владельцы судна применяли схемы фальшивой регистрации. В частности, в международных базах данных сухогруз фигурировал под обозначением Guinea False.

Власюк отметил, что шведский суд согласился с аргументами следствия и признал арест законным. В решении указано, что судно могло быть привлечено к преступлению, которое расследуется в Украине как военное и связано с незаконным заходом на временно оккупированную территорию с целью нанесения вреда интересам государства.

"Суд поддержал позицию украинской стороны и открыл возможность для дальнейших решений в рамках украинского уголовного производства", – подчеркнул Власюк.

Украина ожидает новых решений по российским судам

Уполномоченный президента пояснил, что следующим шагом может стать конфискация сухогруза. Если соответствующее решение примет украинский суд, это может создать юридические основания для окончательного изъятия судна и его передачи Украине.

Именно поэтому, по словам Власюка, дело Caffa является беспрецедентным для украинской практики.

Он отметил, что этот результат стал возможным благодаря совместной работе Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Офиса президента, Министерства иностранных дел и Офиса генерального прокурора. Отдельно Власюк поблагодарил шведские правоохранительные органы и суд за сотрудничество.

В Офисе президента надеются, что этот подход станет примером для других государств, а украинские запросы в отношении российских судов, которые перевозят похищенную продукцию с оккупированных территорий или помогают обходить международные санкции, все чаще будут завершаться реальными юридическими решениями и арестами.

Как сообщал OBOZ.UA:

В марте береговая охрана Швеции, используя вертолет, арестовала балкер Caffa, подозревая, что он принадлежит к "теневому флоту" России. Судно шло под чужим флагом и находится в санкционном списке Украины.

5 июня стало известно, что суд в Швеции арестовал судно Caffa, которое, по данным следствия, могло использоваться для незаконного вывоза украинского зерна с временно оккупированных территорий, применяя схему с фальшивой регистрацией. Это стало первым случаем, когда иностранный суд удовлетворил запрос украинской прокуратуры об аресте судна в рамках расследования незаконного вывоза ресурсов.

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