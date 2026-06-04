Впервые за время полномасштабной войны: Швеция арестовала судно, которое вывозило краденую украинскую продукцию

Суд в Швеции арестовал судно CAFFA, которое, по данным следствия, могло использоваться для незаконного вывоза украинской продукции с временно оккупированных территорий (ВОТ), используя схему с фальшивой регистрацией. Отмечается, что это первый случай, когда иностранный суд удовлетворил запрос украинской прокуратуры об аресте судна в рамках расследования незаконного вывоза ресурсов.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По информации следствия, судно в течение определенного времени могло систематически осуществлять заходы на временно оккупированную территорию Украины и покидать ее с нарушением украинского законодательства.

Правоохранители считают, что такие действия могли быть связаны с незаконным вывозом украинской продукции с оккупированных территорий. Особое внимание следователей привлекла схема сокрытия деятельности судна. По данным прокуратуры, для маскировки маршрутов и происхождения использовалась фальшивая регистрация.

В международных морских базах судно значилось под обозначением "Guinea False", что могло затруднять его идентификацию и отслеживание. Расследование вышло на международный уровень еще весной.

12 марта 2026 года Офис Генерального прокурора Украины обратился в Министерство юстиции Швеции с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила:

провести обыск судна;

допросить капитана и членов экипажа;

собрать необходимые доказательства;

наложить арест на судно до завершения следственных действий.

Шведские правоохранительные и судебные органы оперативно отреагировали на запрос. Уже через неделю после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели. После анализа полученных материалов суд Швеции принял решение об аресте CAFFA.

До этого Украина неоднократно сообщала о незаконном вывозе зерна, металла и другой продукции с оккупированных территорий через морские маршруты. Однако доказать причастность конкретных судов и добиться их ареста за рубежом было чрезвычайно сложно.

По словам правоохранителей, суда, участвующие в подобных операциях, часто используют различные способы маскировки. Среди них:

смена флагов;

фиктивная регистрация;

отключение систем отслеживания;

сокрытие настоящих маршрутов;

перегрузка грузов в открытом море.

Именно поэтому расследование таких дел требует сотрудничества между несколькими государствами, обмена информацией и сбора доказательств в разных юрисдикциях. С начала полномасштабной войны украинские правоохранительные органы активно документируют случаи незаконного использования морских путей для вывоза ресурсов с оккупированных территорий. Для этого анализируются:

маршруты движения судов;

спутниковые данные;

международные морские реестры;

информация от партнерских государств;

показания свидетелей и экипажей.

Полученные материалы становятся основанием для открытия уголовных производств и дальнейших международных запросов. Арест судна не означает завершения расследования. Впереди – дальнейшие процессуальные действия, анализ изъятых материалов и установление всех лиц, которые могли быть причастны к организации перевозок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина раскрыла данные 12 танкеров и более 200 капитанов судов, причастных к экспорту нефти и перевозке грузов военного назначения России. Разведка призывает запретить этим судам заходить в порты и отказать им в обслуживании.

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