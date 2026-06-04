Впервые за время полномасштабной войны: Швеция арестовала судно, которое вывозило краденую украинскую продукцию
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Суд в Швеции арестовал судно CAFFA, которое, по данным следствия, могло использоваться для незаконного вывоза украинской продукции с временно оккупированных территорий (ВОТ), используя схему с фальшивой регистрацией. Отмечается, что это первый случай, когда иностранный суд удовлетворил запрос украинской прокуратуры об аресте судна в рамках расследования незаконного вывоза ресурсов.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По информации следствия, судно в течение определенного времени могло систематически осуществлять заходы на временно оккупированную территорию Украины и покидать ее с нарушением украинского законодательства.
Правоохранители считают, что такие действия могли быть связаны с незаконным вывозом украинской продукции с оккупированных территорий. Особое внимание следователей привлекла схема сокрытия деятельности судна. По данным прокуратуры, для маскировки маршрутов и происхождения использовалась фальшивая регистрация.
В международных морских базах судно значилось под обозначением "Guinea False", что могло затруднять его идентификацию и отслеживание. Расследование вышло на международный уровень еще весной.
12 марта 2026 года Офис Генерального прокурора Украины обратился в Министерство юстиции Швеции с запросом о международной правовой помощи. Украинская сторона просила:
- провести обыск судна;
- допросить капитана и членов экипажа;
- собрать необходимые доказательства;
- наложить арест на судно до завершения следственных действий.
Шведские правоохранительные и судебные органы оперативно отреагировали на запрос. Уже через неделю после его получения был проведен обыск судна и допрошены свидетели. После анализа полученных материалов суд Швеции принял решение об аресте CAFFA.
До этого Украина неоднократно сообщала о незаконном вывозе зерна, металла и другой продукции с оккупированных территорий через морские маршруты. Однако доказать причастность конкретных судов и добиться их ареста за рубежом было чрезвычайно сложно.
По словам правоохранителей, суда, участвующие в подобных операциях, часто используют различные способы маскировки. Среди них:
- смена флагов;
- фиктивная регистрация;
- отключение систем отслеживания;
- сокрытие настоящих маршрутов;
- перегрузка грузов в открытом море.
Именно поэтому расследование таких дел требует сотрудничества между несколькими государствами, обмена информацией и сбора доказательств в разных юрисдикциях. С начала полномасштабной войны украинские правоохранительные органы активно документируют случаи незаконного использования морских путей для вывоза ресурсов с оккупированных территорий. Для этого анализируются:
- маршруты движения судов;
- спутниковые данные;
- международные морские реестры;
- информация от партнерских государств;
- показания свидетелей и экипажей.
Полученные материалы становятся основанием для открытия уголовных производств и дальнейших международных запросов. Арест судна не означает завершения расследования. Впереди – дальнейшие процессуальные действия, анализ изъятых материалов и установление всех лиц, которые могли быть причастны к организации перевозок.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина раскрыла данные 12 танкеров и более 200 капитанов судов, причастных к экспорту нефти и перевозке грузов военного назначения России. Разведка призывает запретить этим судам заходить в порты и отказать им в обслуживании.
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