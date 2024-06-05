Украина ожидает мощного решения по антироссийским санкциям на саммите Большой семерки, – советник главы ОП Власюк

Поддержка стратегии расширения антироссийских санкций будет одной из тем на встрече Большой семерки

Об этом заявил по видеосвязи в ходе проходящего в Вашингтоне первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина" округ Колумбия, 5-7 июня, советник руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, секретарь санкционной группы Ермака-Макфола Владислав Власюк. Об этом сообщила корреспондентка Эспрессо из столицы США.

"Мы встречаемся с международными экспертами. Мы хотим разработать определенные подходы, критерии вместе с ними для того, чтобы представить их соответственно в те инстанции, которые нужно и сделать успешную разработку таких рекомендаций, включая конфискацию активов и других вещей, которые будут включены в эти санкции", – сказал Власюк.

"Во время встречи Большой семерки – это будет одна из тем. Мы будем надеяться, что это будет мощное решение по конфискации активов России и предоставлению займа Украине", – добавил он.

По его словам, недавно прошли консультации в Вашингтоне по расширению санкций против России, планируется еще одна поездка.

В то же время, бывший посол США в Украине, аналитик Атлантического совета Джон Гербст отметил, что США и партнеры должны быть проактивными в вопросах помощи Украине.

"США и партнеры должны оказывать помощь и они это делают. Они должны быть проактивными. Это нужно делать раньше, а не позже", – сказал он.