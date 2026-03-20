Украина не сможет провести выборы в 2026 году: в The Times узнали причину

Украина не будет проводить выборы в этом году, к такому выводу пришли представители рабочей группы по подготовке избирательного процесса. Они работают при Центральной избирательной комиссии и обсуждают этот вопрос в Киеве, в частности на протяжении последних месяцев.

По данным The Times, члены официальной рабочей группы должны были представить проект законодательства в конце прошлого месяца, но этого не произошло. Они признали, что до сих пор не смогли согласовать ключевые вопросы, в частности защиту выборов от атак или вмешательства России.

Решение связано с тем, что страна не может гарантировать безопасное и честное голосование во время войны. Обсуждения продолжаются, и окончательные предложения в парламент еще не готовы.

В материале приводятся слова заместителя председателя ЦИК Сергея Дубовика. Он заявил: "Все соглашаются, включая народных депутатов, что активная фаза боевых действий должна прекратиться, должна быть четкая линия разграничения, и только после этого нужен шестимесячный период для организации выборов".

Рабочая группа продолжит обсуждение как минимум до конца мая. Она уже согласовала, что избирательную кампанию можно начинать не ранее чем через полгода после принятия необходимых законов и установления режима прекращения огня.

Позиция властей

В Киеве признают, что вопрос выборов сейчас сложный и, возможно, беспрецедентный. И это звучит довольно сдержанно, но суть понятна.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Украина представила план проведения выборов в рамках возможных мирных договоренностей с Россией. Россия также выдвигает такое требование.

В то же время Трамп неоднократно делал заявления о легитимности президента Владимира Зеленского, повторяя отдельные тезисы Кремля. В частности, он называл его "диктатором без выборов" и призывал к голосованию даже в условиях войны.

Однако в Украине отмечают практические риски. Проведение выборов во время боевых действий может привести к массовым жертвам, если, например, будут атакованы избирательные участки. И это не выглядит как гипотетическая угроза, учитывая постоянные обстрелы.

Детали безопасности

Важнейшим фактором остается безопасность избирателей и процесса в целом.

Украинская Конституция запрещает проводить парламентские выборы во время военного положения. Президентские выборы теоретически возможны, если внести изменения через референдум, но рабочая группа отвергла этот вариант на время активных боевых действий.

Среди причин также называют ограничения, которые действуют во время военного положения. Речь идет о свободе слова и передвижения, что затрудняет проведение полноценной избирательной кампании.

Кроме того, оппозиционные партии не соглашаются на проведение цифрового голосования. Они считают, что его могут сфальсифицировать, а международные наблюдатели не смогут полноценно контролировать процесс.

По словам Дубовика, ситуация, с которой сталкивается Украина, является "беспрецедентной". И здесь, кажется, даже чиновники признают, что стандартных решений просто нет.

Сроки и решения

Рабочая группа была создана в декабре под давлением США. В нее вошли представители ЦИК, парламента и гражданского общества.

Сейчас она продолжает работать над законодательными изменениями. Но уже сейчас понятно, что даже после их принятия нужно минимум шесть месяцев для подготовки выборов.

Фактически это означает, что проведение голосования откладывается на неопределенное время. И, как следует из оценок самой группы, выборы в 2026 году также выглядят маловероятными без завершения боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия стремится заменить украинского президента, манипулируя темой выборов. В случае хотя бы двухмесячного перемирия глава государства готов инициировать проведение голосования.

