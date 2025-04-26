Представители США, Украины и Европы в течение недели провели две официальные встречи, посвящённые прекращению российской войны. Главное условие Киева для начала любых переговоров с РФ — полное прекращение огня. Однако каждый раз после заявлений Вашингтона о прогрессе в консультациях с Москвой, российские войска отвечают массированными ударами по Украине.

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23 апреля в Лондоне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак провели встречу с представителями стран "коалиции желающих". Также украинская делегация встретилась со специальным представителем президента США Китом Келлогом, где состоялся конструктивный обмен мнениями по пути к миру. Ведь Украина, как никто другой в мире, стремится к прекращению войны.

Эти встречи стали продолжением предпринимаемых в Джидде и Эр-Рияде усилий, показали открытость Киева к мирному урегулированию. Украина настаивает на немедленном, полном и безусловном прекращении огня, которое должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира, что является основой суверенитета и территориальной целостности. Американская сторона поделилась своим видением. Украина и другие европейцы представили свою наработку. "И мы надеемся, что именно такая совместная работа приведёт к длительному миру", - отметил по итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, он напомнил текст Крымской декларации 2018 года. В этом документе тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео в первой администрации Трампа заявил, что Соединенные Штаты отказываются признавать претензии Кремля к суверенитету над территорией, захваченной силой с нарушением международного права. США никогда не признают российский захват Крыма.

После завершения консультаций в Лондоне ночью армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed. Это был один из самых больших обстрелов за три года войны. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что пока Украина приняла американское предложение о безусловном прекращении огня, Россия в очередной раз атаковала украинские города, мирных жителей и детей.

"Путин никогда не беспокоился о мире, а единственный путь к миру в Европе — это мощная военная поддержка Украины", - подчеркнул он. Президент Молдовы Мая Санду написала: "Пока мир надеется на прекращение огня, Россия снова демонстрирует, что не стремится к миру, а только к смерти и разрушениям. Последняя ракетная атака по Киеву убила и ранила гражданских". Она добавила, что Украине необходимы больше систем противовоздушной обороны и другой военной помощи.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила: "Сработать может только мир благодаря силе. Россию нужно принуждать к миру и усиливать возможности Украины обороняться. Сегодняшняя масштабная атака против украинских гражданских доказывает, что мясник в Кремле хочет войны. Никаких намеков на мир нет". Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский высказался: "Киев, Харьков и другие города были обстреляны российскими ракетами. Только в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек, ещ’ 63 были ранены. Россия не прекращает жестокие действия, а демократический мир должен усилить поддержку Украины.

Именно Россия не желает заключать мир. Те, кто не желает мира, понимают только силу". Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала: "Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское население, не проявляя настоящего желания достичь мира. Сегодня мы созываем Специальный постоянный совет ОБСЕ в ответ на постоянные нападения на население Украины. Мы должны обеспечить ответственность России за достижение справедливого и продолжительного мира".

Администрация Дональда Трампа представила Киеву план прекращения войны, предусматривающий отказ от вступления в НАТО и признания Крыма российским. Оба пункта вызвали жёсткое неприятие в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать суверенитет России над любыми территориями, захватившими российские войска с 2014 года. В свою очередь президент США раскритиковал позицию украинского лидера и назвал её "очень вредной для его мирных усилий и подстрекательской. Он может получить мир или сразиться еще три года, прежде чем потеряет всю страну", – подчеркнул президент США. "Заявление Трампа о том, что Украина уже много лет назад потеряла Крым, полностью корреспондируется с пониманием Москвы", - сказал пресс-секретарь Кремля Песков.

Между тем, Financial Times отмечает, что позиция Вашингтона одобрить аннексию Крыма, нарушая согласованную политику НАТО, возможно, является самой большой уступкой, которую он сделал Москве в последние месяцы в спешке заключения соглашения. Кроме того, администрация Трампа исключила членство Украины в НАТО, что является давним требованием России. В издании также обратили внимание на то, что США щедро осыпали Москву поощрениями, а Киев подвергся давлению и угрозам – ему мало что предлагали в обмен на отказ от своей территории.

Между тем, "Европа не одобрит никаких шагов США по признанию Крыма российским или давлению на Киев, чтобы подтолкнуть его к этому. Крым – это Украина", – заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Для европейцев признание аннексии Крыма неприемлемо, ведь это стало первым случаем силового захвата территории в Европе со времён Второй мировой войны и поставило бы под угрозу основанный на правилах международный порядок, который десятилетиями обеспечивал мир на континенте. Financial Times считает, что даже в случае односторонних действий США это будет выглядеть как поощрение российской агрессии и может подтолкнуть Москву к дальнейшим посягательствам на Грузию, Молдову, а также угрозам другим бывшим советским странам, в частности сгосударствам Балтии, которые являются членами НАТО и ЕС. Администрацию Трампа уже предупредили, что ни одна из европейских столиц не согласится на признание Крыма частью России. Брюссель считает, что крупнейшим европейским государствам НАТО следует "отговорить" Вашингтон от одностороннего действия. Возможно, поэтому Трамп в ответ на бомбардировки Украины заявил: "Я не доволен российскими ударами по Киеву. В этом нет необходимости, очень несвоевременно. Владимир остановись".

Мир, который пытается диктовать Россия из-за Вашингтона, не останавливает войну, а только откладывает до следующей. Уступки Кремлю не принесут мир, но точно разрушат доверие к США. Америка не может позволить себе научить мир тем, что демократия изменяет своим принципам. Поддержка Украины — это не благотворительность, а инвестиция в порядок, где правила весят больше ракет. Навязанный мир, который предлагает администрация Трампа, это не конец войны, а начало длительной оккупации украинской территории и новой нестабильности для европейского континента.

В Овальном кабинете должны понять, что компромисс с диктатурой никогда не гарантирует мира. История напоминает, что попытки умиротворить агрессора приводят к ещё большим трагедиям. Примеры Мюнхена в 1938 году или "перезагрузка" отношений США с РФ в 2009 году доказывают, что уступки диктатуре лишь усиливают её аппетиты. Если кто-то подталкивает Украину к сдаче временно оккупированных территорий России, то он фактически запускает новую войну в обозримом будущем не только в Европе, но и в Азии, на Ближнем Востоке и Африке. Вашингтон не может позволить себе утратить доверие союзников.

Позиция США в мире держится на доверии партнёров. Если Америка согласится на "большое соглашение" с РФ за спиной Украины, это уничтожит репутацию США как надежного союзника. Страны Азии, Ближнего Востока и Африки подвергнут сомнению все американские гарантии. Если РФ не остановить в Украине, следующим фронтом может стать Восточная Европа, где уже есть военные обязательства США перед союзниками по НАТО. Это означает прямое вовлечение в войну американских солдат и в десять раз большие расходы. Поэтому только Украина имеет право решать свою судьбу. Украинский народ платит самую высокую цену в этой войне. Решение о мире – это не геополитическая договорённость в офисах Вашингтона или Москвы, а право свободной нации выбирать собственное будущее.

Принуждение к компромиссу — отрицание базовых принципов демократии, за которые США всегда выступали. Поддержка Украины сейчас — шанс окончательно сломать агрессивный курс РФ без прямого столкновения. При этом ЕС не провоцирует конфликт, а стабилизирует континент перед лицом угрозы, которую невозможно остановить уступками. Поддержка Украины — это сдерживание российского экспансионизма, избегание попытки отвлечь внимание от того, кто начал эту войну и кто ежедневно обстреливает гражданскую инфраструктуру. Украина – это не буфер от агрессора, а форпост демократического мира. Достижение мира сегодня не гарантирует безопасность Украины и Европы завтра. Только политика сдерживания это гарантирует. Поэтому сопротивление российской агрессии в Украине не провоцирует начало Третьей мировой войны, а сдерживает её. Поддержка Украины — это не о чьей-либо выгоде, а о долгосрочной стабильности Европы, это стратегическое решение коллективного Брюсселя, а не коммерческая инвестиция.