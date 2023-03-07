У Зеленского отвергли новые конспирологические версии о взрывах на ''Северных потоках'': Украина не имеет отношения

В Офисе президента Украины отреагировали на статью The New York Times о том, что к взрывам на газопроводах в Балтийском море якобы может быть причастна проукраинская группа. Там отметили, что наше государство не имеет никакого отношения к этому инциденту.

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Об этом в Twitter написал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что у Украины нет информации о "проукраинских группах по подрыву", о которых говорится в материале.

"Что произошло с "Северными потоками"? "Они затонули", как говорят в самой РФ", – добавил Подоляк.

Отметим, что в NYT пишут следующее: по словам ознакомившихся с разведданными американских чиновников, диверсанты, взорвавшие "Северные потоки", скорее всего, были гражданами Украины или России, или "какой-то комбинацией обоих".

В то же время нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или другие представители высшего руководства нашего государства были причастны к диверсии, или что злоумышленники действовали по указаниям каких-либо украинских чиновников.

"Представители украинского правительства и военной разведки говорят, что не причастны к нападению и не знают, кто его осуществил", – отмечается в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября прошлого года. Ни один из трубопроводов в этот момент не использовался, однако они были заполнены газом. В Дании показали видео разрушений "Северного потока-2", а в Швеции – "Северного потока-1".

– В Германии считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взорвали дистанционно с помощью выпущенного с корабля устройства. При этом главный подозреваемый – Россия. Сама же РФ ожидаемо обвинила в этих диверсиях Запад и Украину.

– Теперь Россия планирует законсервировать поврежденные газопроводы Nord Stream в Европу, поскольку не собирается их ремонтировать.

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