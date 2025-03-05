Украина нарастила ОПК в 35 раз, но этого недостаточно: насколько ощутима будет приостановка помощи от США

За последние три года оборонно-промышленный комплекс Украины увеличился в 35 раз. В то же время доля отечественного вооружения пока покрывает лишь 30% потребностей ВСУ.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции по итогам работы правительства за 5 лет заявил, что Украина не только рассчитывает на помощь партнеров, но и наращивает собственное производство оружия. По его словам, цель государства – достичь уровня 50% обеспечения армии собственным вооружением.

"За последние три года Украина построила новый абсолютно ОПК, имеющий возможности, которые выросли в 35 раз до 35 млрд долларов, ОПК может производить, выпускать нашу продукцию, которая доказала свою эффективность", – сказал Шмыгаль.

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в комментарии DW подчеркнул, что Украина развивает собственный ОПК со значительным опозданием. По его словам, наладить выпуск стрелкового оружия, боеприпасов и ПТРК – вполне реальная задача. Однако некоторые виды вооружения, в том числе высокотехнологичные, пока остаются недоступными для украинского производства.

Глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут также обращает внимание на проблемы с качеством и масштабы производства. Он объясняет, что Украина научилась производить базовые артиллерийские снаряды, но создание более узкоспециализированного оружия остается сложной задачей.

"Делать обычный обломочно-фугасный 155-миллиметровый снаряд — это одна история. Производить активно-реактивный корректируемый или снаряд с лазерной наводкой — совсем другая. И здесь ситуация значительно хуже", — говорит глава фонда "Вернись живым".

Шмыгаль объяснил, что Украина является мировым лидером в производстве боевых беспилотников. В то же время Чмут предупреждает, что не стоит полагаться на дроны в ведении войны и переоценивать их значение.

"Мы не можем отказаться от артиллерии, бронетехники, других видов классических боеприпасов, авиации из-за дронов. Они лишь качественно дополняют их", – подчеркнул Чмут.

Напомним, что Вашингтон приостановил поставки оружия Украине без уточнения сроков восстановления. Это создает риск для обороноспособности ВСУ, ведь США остаются ключевым поставщиком вооружений.

За три года войны Соединенные Штаты оказали Киеву военную помощь в 64 миллиарда евро, что даже превышает совокупный вклад европейских партнеров. Однако точные объемы задержанной помощи остаются неизвестными, хотя, по оценкам западных СМИ, могут превышать миллиард долларов.

Несмотря на усилия европейских стран по поддержке Украины, полностью заменить американские поставки им не по силам. Главная причина – технологическая зависимость, поскольку ряд важных вооружений, в том числе ракеты для HIMARS, ATACMS и боеприпасы для F-16, производятся исключительно в США.

Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский для DW отметил, что без американской военной поддержки для Украины встает критический вопрос защиты от российских воздушных атак. Хотя Воздушные силы используют европейские системы NASAMS, IRIS-T и SAMP-T, их производство ограничено, а ракеты в Patriot Европа не может производить без соответствующих лицензий США.

По его словам, поставка уже производимых боеприпасов третьими странами нуждается в разрешении Вашингтона. Сейчас неизвестно, касается ли решение США о приостановлении помощи лицензий на передачу американского оружия другим государствам.

Киричевский также подчеркивает важную роль США в предоставлении разведывательных данных, что позволяло Украине заранее получать информацию о взлетах российской стратегической авиации и готовиться к отражению атак.

Отказ США от дальнейшей военной поддержки может осложнить ситуацию на фронте. Даже до этого решения Украина сталкивалась с нехваткой артиллерии, боеприпасов и комплектующих. Без американской помощи этот дефицит может только возрасти.

По мнению Киричевского, относительная стабильность фронта держалась на совокупном объеме помощи США и Европы и сокращение поставок неизбежно приведет к обострению ситуации.

"Когда Конгресс США задерживал поставки оружия, россияне прорвались в глубину на 60 километров. Нам пришлось затыкать буквально живой массой путь российским войскам. В конце концов у нас оккупирована Авдеевка, а у них наладилась логистика", — напомнил эксперт.

Он уверен, что трудно переоценить роль США в укреплении обороноспособности Украины, ведь их поддержка чрезвычайно широка – от поставок комплектующих до тяжелой техники и обучения украинских военных. По словам Киричевского, легче перечислить, в чем Украина не зависит от США: это немецкие танки Leopard, гаубицы PzH 2000, БМП Marder, британские танки Challenger, шведская САУ Archer, наша советская артиллерия и итальянские самоходные гаубицы FH70.

В то же время Чмут высказывается более осторожно. По его словам, если европейские партнеры будут готовы активно включаться, большинство вооруженных поставок можно будет частично заменить.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп приветствовал инициативу президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению мирных переговоров. В то же время глава Белого дома пока оставил в силе свой запрет на поставку оружия или другой большой помощи Украине.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не исполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

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