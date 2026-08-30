Украина находится в самом сильном и благоприятном положении за все время этой войны, – Стубб

Украина сейчас находится в самой сильной позиции за время полномасштабной войны с Россией – и способна одержать победу. В то же время Россия вряд ли сможет "потянуть" параллельно с агрессией против Украины ещё и агрессию против НАТО.

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Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкому изданию Bild. Политик считает: ни огромные потери, ни экономический спад не способны заставить Россию прекратить войну, другое дело – возникновение реальной угрозы для кремлевского режима.

Стубб считает, что Украина сейчас сильнее, чем когда-либо ранее

Президент Финляндии заявил, что Украина сейчас – "в более сильном и лучшем положении, чем когда-либо ранее в ходе этой войны".

"Сегодня Украина находится в более сильном и лучшем положении, чем когда-либо ранее в ходе этой войны – в военном, политическом и финансовом плане".

Политик считает, что "Украина имеет преимущество, и она выиграет эту войну". Ведь "если выжить, если сохранить независимость, если остаться суверенным государством – вот это и есть победа".

Стубб убежден: оказывая поддержку Украине, Европа занимается не благотворительностью, она инвестирует в собственную безопасность.

"Мы, как в Германии, так и в Финляндии, должны осознать, что Украина — лучшая гарантия нашей безопасности в отношении России. Если Украина проиграет, проиграем и мы".

При этом президент Финляндии не верит, что РФ может нанести ядерный удар по Украине. В частности , из-за того, что против этого выступает Китай. По крайней мере , в этом Стубба заверил министр иностранных дел КНР во время встречи летом.

"Я поднял этот вопрос. И он сказал: "Мы никогда не позволим этому случиться". И я считаю, что это достаточно эффективный сдерживающий фактор", – поделился с журналистами Стубб.

Президент Финляндии не верит в агрессию РФ против НАТО

У Стубба спросили, что он думает о предупреждении немецкой разведки о том, что к 2029 году Россия будет способна атаковать территорию НАТО. Как выяснилось, политик настроен скептически.

"Если бы у кого-то был такой хрустальный шар – замечательно. Но я просто не вижу ни доказательств, ни фактов для этого", – заявил президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что не верит, что Россия "когда-либо захочет напасть на самый мощный военный альянс мира, НАТО".

"Я не говорю: "Расслабьтесь". Вы всегда должны готовиться к худшему, чтобы предотвратить это", – добавил он.

Объективных признаков подготовки России к нападению на страны НАТО, по мнению Стубба, пока не наблюдается.

"Во-первых, у меня есть данные разведки. А во-вторых, у нас есть средство сдерживания – и это средство сдерживания мощнее, чем у любой другой военной державы в мире. Оно основано на обычных вооруженных силах, ракетах и ядерном оружии. Ни одному государству мира нет смысла испытывать решимость этого альянса", – подчеркнул президент Финляндии.

Стубб убежден, что целью российской "информационной войны" является распространение страха в Европе.

"Россия хочет, чтобы мы, европейцы, сидели здесь и обсуждали: пойдет ли Россия на эскалацию? Применит ли Россия ядерное оружие? Нападет ли Россия на НАТО и Европу?" – сказал он.

Президент Финляндии видит лишь один способ эскалации, к которому может прибегнуть Россия.

"В настоящее время возможности России по эскалации довольно ограничены. Единственное, чем Россия еще может обострить ситуацию, – это мобилизация. И мобилизация, по моему мнению, имела бы внутриполитические последствия в России", – отметил политик, добавив, что Кремль может начать мобилизацию уже этой осенью.

На это указывают косвенные факторы.

"Если посмотреть на законы, которые они сейчас принимают – по сути, речь идет о закрытии границ и ограничении свободы передвижения, – это и является указанием на это. Ведь правда в том, что такими темпами они не смогут поддерживать свои военные усилия слишком долго", — говорит Стубб.

Свои слова он подтвердил цифрами. Если РФ набирает ежемесячно около 27 тыс. новобранцев, то ее потери на поле боя колеблются в пределах 30–35 тыс. военнослужащих.

"Таким образом, у них остается все меньше солдат в все более сложной ситуации... То, что они сейчас вдруг смогут мобилизовать силы для двух фронтов, – я просто не вижу", – поделился своими соображениями Стубб.

Он также упомянул об экономических проблемах, которые, впрочем, пока не заставили российского диктатора всерьёз задуматься о завершении войны.

"Я не верю, что Россия прекратит эту войну из-за экономического спада. Никогда не следует недооценивать, сколько экономических трудностей способны выдержать россияне. Ни инфляция, ни банковский кризис, ни уровень процентных ставок не положат конец войне – так же, как и большие потери российских солдат", – подчеркнул президент Финляндии.

В то же время он считает, что "последней каплей, которая может переполнить чашу, станет ощущение, что нынешний режим находится под угрозой" и что "уже сейчас Кремль находится в затруднительном положении".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне с аналогичными заявлениями выступил заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса.

В частности, он отметил, что "противник не готов отступать".

Страх за сохранность режима пока преобладает над страхом перед украинскими ударами на большие расстояния, основной эффект которых Россия ещё не ощутила, ведь он носит накопительный характер.

Между тем западные СМИ констатировали, что Россия ежемесячно теряет в Украине на 6 тыс. солдат больше, чем способна завербовать.Эти данные сопоставимы с теми, что озвучил Стубб.

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