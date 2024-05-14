Украина начала переговоры с Люксембургом по договору о безопасности: в ОП рассказали детали

Украина и герцогство Люксембург начали двусторонние переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. О начале работы над документом договорились президент Владимир Зеленский и премьер Люксембурга Люк Фриден во время телефонного разговора.

Как отметили в Офисе президента, украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак. Однако сегодняшний раунд переговоров провел его заместитель Игорь Жовква.

Стороны проработали проект соглашения, обсудили содержание отдельных положений и согласовали дальнейшие шаги. По результатам первого раунда стороны отметили "существенный прогресс на пути подписания документа".

"Мы благодарны Люксембургу за неизменную поддержку и проявление лидерства, в частности в таких вопросах, как сопредседательство в ИТ-коалиции, военная помощь, поддержка членства Украины в ЕС и НАТО. Убежден, все это будет отражено в нашем соглашении безопасности", - сказал Жовква.

Герцогство Люксембург признало независимость Украины вместе с другими странами ЕС в декабре 1991 года. До последнего дня дипломатические отношения между странами опирались только на соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, научно-техническом сотрудничестве и сотрудничестве в области образования, науки, культуры, спорта и туризма.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский 17 мая посетит столицу Испании Мадрид. Ожидается, что он подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Ранее Зеленский заявил, что наше государство приближается к важному договору безопасности с Соединенными Штатами Америки. По его словам, в мае-июне Украина выйдет на договоры безопасности не только с США, но и с северными странами, такими как Швеция и Норвегия.

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