Украина начала переговоры с ЕС о присоединении к европейским спутниковым системам

Украина начала и ведет переговоры с Европейской комиссией о присоединении нашей страны к системе защищенной спутниковой связи Евросоюза. Речь идет о сети GOVSATCOM и будущей группировке спутников связи IRIS2.

Видео дня

Развертывание сети IRIS2 должно обеспечить защищенную связь для государственных структур, вооруженных сил и критически важной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Переговоры Украины и ЕС

Выступая на Международном космическом саммите в Париже, еврокомиссар заявил, что такое сотрудничество поможет вооруженным силам стран ЕС и Украины координировать свои действия "в рамках единой системы".

"Мы начали переговоры о присоединении Украины к Govsatcom и IRIS2", – сказал Андрюс Кубилюс.

Отмечается, что Еврокомиссия ранее подтверждала подготовку Украины к подключению к обеим европейским системам спутниковой связи.

Для доступа Украины необходимо отдельное международное соглашение с ЕС, поскольку правительственные сервисы спутниковой связи относятся к чувствительным системам безопасности. Совет ЕС разрешил проведение соответствующих переговоров еще 9 марта 2026 года.

В Еврокомиссии подчеркивают, что подключение должно помочь Украине координировать военные операции, защищать критическую инфраструктуру и поддерживать устойчивую защищенную связь как во время войны, так и в период послевоенного восстановления.

О чем речь

IRIS2 – пока что программа Евросоюза, которую Брюссель развивает как собственную защищенную инфраструктуру связи. Она призвана снизить зависимость Европы от иностранных коммерческих спутниковых операторов и обеспечить государственные и оборонные структуры ЕС независимыми каналами связи.

В августе текущего года Еврокомиссия и консорциум SpaceRISE подписали соглашение о полномасштабном развертывании сети IRIS2.

На сегодняшний день в проекте фигурирует группировка из 348 спутников (330 аппаратов на низкой околоземной орбите и 18 на средней). Первые запуски запланированы на 2029 год.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС инвестирует 10,6 миллиарда евро в создание системы IRIS2, чтобы обеспечить защищенную спутниковую связь и уменьшить зависимость от Starlink Илона Маска. В первоначальном проекте предполагалась сеть из 290 спутников, которая станет полностью функциональной к 2030 году,

GOVSATCOM – уже развернутая система, которая объединяет имеющиеся государственные спутниковые мощности стран Евросоюза и предоставляет их авторизованным пользователям. Первые сервисы GOVSATCOM заработали в январе 2026 года, а в дальнейшем в каталог системы должны быть интегрированы возможности IRIS2.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!