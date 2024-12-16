В ЕС готовят замену для Starlink Илона Маска: на что направят более 10 млрд евро

ЕС инвестирует 10,6 миллиарда евро в создание системы IRIS2, чтобы обеспечить защищенную спутниковую связь и уменьшить зависимость от Starlink Илона Маска. Сеть из 290 спутников будет полностью функциональна до 2030 года, обслуживая как правительственные, так и частные нужды.

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Об этом пишет Bloomberg. С бюджетом в 10,6 млрд евро (11,13 млрд долларов) новая европейская спутниковая система обеспечит защищенное глобальное подключение к Интернету для правительств, военных и коммерческих клиентов ЕС.

Starlink уже стал лидером в области спутниковых коммуникаций, имея более 6000 спутников и клиентов более чем в 100 странах. Его успех во время войны в Украине, где украинская армия использовала Starlink для связи и военных операций, продемонстрировала ключевую роль спутниковых технологий в современном мире.

Однако ЕС озабочен зависимостью от частных компаний и посторонних государств. На фоне геополитической напряженности, в том числе рисков, связанных с глушением навигационных сигналов по России, создание собственной системы связи стало стратегическим приоритетом. "Во время войны мы не можем позволить себе терять связь", – заявил Андриус Кубилюс, комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса.

Как будет работать IRIS2

Проект IRIS2 предусматривает создание многоорбитальной системы из 290 спутников, обеспечивающих защищенное подключение для государственных и коммерческих нужд. Сеть должна быть полностью функциональной до 2030 года. Основные особенности IRIS2:

государственно-частное партнерство: ЕС финансирует 6 миллиардов евро, а частные компании – еще 4,1 миллиарда евро;

ЕС финансирует 6 миллиардов евро, а частные компании – еще 4,1 миллиарда евро; интеграция новейших технологий: спутники будут работать на разных орбитах, обеспечивая улучшенное покрытие и высокую скорость передачи данных;

спутники будут работать на разных орбитах, обеспечивая улучшенное покрытие и высокую скорость передачи данных; разделение мощностей: около 50% возможностей системы будут зарезервированы для правительственных и военных нужд. Другую часть компании могут продавать коммерческим клиентам.

Кто работает над проектом

Основными партнерами ЕС в создании системы являются три крупные компании. А именно:

SES SA (Люксембург);

Eutelsat SA (Франция);

Hispasat SA (Испания).

Эти компании специализируются на разработке спутников, а SES дополнительно обеспечивает вывод спутников на более высокую орбиту, чем у Starlink. IRIS2 позволит этим компаниям не только работать над инфраструктурой для ЕС, но и конкурировать на мировом рынке спутниковых услуг, используя Евросоюз в качестве "качественного клиента".

Разработка IRIS2 является важным стратегическим шагом, но ЕС уже столкнулся с некоторыми трудностями. Среди них:

временное отставание: Starlink имеет значительное преимущество в количестве спутников и клиентов;

утверждение бюджета: часть финансирования еще должна быть одобрена государствами-членами ЕС;

часть финансирования еще должна быть одобрена государствами-членами ЕС; конкуренция: глобальные лидеры, такие как Starlink, инвестируют огромные средства, что затрудняет конкуренцию для новых проектов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у кафиров на войне начали возникать проблемы со "Старлинками". Это может негативно повлиять на атаки россиян, активно наступающих на всей линии фронта.

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