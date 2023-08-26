Украина начала переговоры о гарантиях безопасности еще с одной страной: у Зеленского раскрыли детали

Власти Украины начали переговорный процесс с Канадой по гарантиям безопасности для нашего государства в условиях полномасштабного вторжения России. Речь идет о двустороннем соглашении о предоставлении таких гарантий.

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Об этом в пятницу, 25 августа, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Канада стала третьей после США и Великобритании страной группы G7, с которой Киев начал соответствующие переговоры.

Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, которое государства "Группы семи" приняли во время саммита в Вильнюсе в июле 2023 года. Тогда лидеры согласовали рамочный документ – ожидается, что Киев подпишет отдельные договоры по безопасности с каждой страной.

По словам Ермака, по поручению президента Владимира Зеленского было осуществлена координация переговоров. Первый раунд провел замглавы ОП Игорь Жовква.

"Двусторонние гарантии безопасности, которые Украина должна получить уже сейчас, сделают нашу страну более защищенной еще до обретения полноправного членства в НАТО. Гарантии безопасности для Украины должны быть действенными и служить переходным этапом на пути нашего государства к членству в Альянсе – единственной самой надежной на сегодняшний день гарантии безопасности", – подчеркнул Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа стало известно, что Украина начала переговоры с Соединенными Штатами Америки по заключению важного двустороннего соглашения. Оно направлено на безопасность нашего государства.

11 августа Украина провела первые консультации с правительством Великобритании относительно гарантий безопасности.

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