Украина может противостоять России только с позиции силы при поддержке партнеров, – Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украине необходима поддержка союзников и позиция силы. Только так она сможет противостоять агрессии Российской Федерации.

Видео дня

"Только с позиции силы, при поддержке близких партнеров, Украина может отстоять свои права против путинской воли к разрушению", – подчеркнул глава МИД ФРГ 26 мая. Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Вадефуль отметил важность "сплоченности и способности действовать", чтобы решать "важнейшие политические задачи в Европе".

"Глубокие потрясения и кризисы в мире бросают нам вызов, особенно в Европе. Наша поддержка Украины против российской агрессии показывает, чего можно добиться с помощью единства и насколько оно по-прежнему необходимо", – сказал министр.

Он уверен, что Европа будет сильной территорией свободы и демократии только тогда, "когда мы сможем полностью положиться друг на друга".

"Будь то вопросы обороны, конкурентоспособности, декарбонизации или миграции, ни одна европейская страна не сможет в одиночку справиться с огромными вызовами, которые ждут нас впереди. Во всех этих вопросах нам нужно "больше Европы", – считает Вадефуль.

Как писал OBOZ.UA:

– В тот же день, 26 мая, Иоганн Вадефуль заявил: Европа всегда давала понять России, что отказ от переговоров и завершения войны "не останется без внимания".

– Также глава МИД Германии решительно осудил массированные ракетные и беспилотные атаки РФ на Украину. Он подчеркнул, что Владимир Путин явно не желает мира и не хочет вести переговоры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!