'Путину предлагали переговоры': глава МИД Германии ответил на критику РФ после снятия ограничений на дальнобойные удары

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул ответил на критику России после заявлений о снятии ограничений для Украины на применение дальнобойного оружия. Он напомнил, что у российского диктатора Владимира Путина уже было много возможностей сесть за стол переговоров и завершить войну.

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Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства сказал во время визита в Лиссабон в понедельник, 26 мая, передает RND. Он напомнил, что Европа всегда давала понять России, что отказ от переговоров и завершении войны "не останется без внимания".

"У российского президента уже было несколько просьб и возможностей сесть за стол переговоров, но он их отклонил. Мы всегда давали понять, что такое поведение не останется без последствий", – заявил политик ХДС.

Он добавил, что правительство Германии "всегда давало понять, что поддержит Украину в ее оборонительной борьбе против российского агрессора". Берлин, отметил глава МИД, продолжит оказывать Украину военную поддержку, "чтобы она могла защитить себя и помешать российскому агрессору успешно продолжать войну".

Также Вадефул, отвечая на вопрос о том, настало ли время для поставок немецких крылатых ракет большой дальности Taurus сказал, что Германия не будет делать публичных заявлений о системах вооружений.

"Мы не будем делать никаких заявлений об отдельных системах вооружения. Правительство Германии не предоставит президенту России Владимиру Путину возможности узнать, что мы на самом деле делаем. Это будет ответственно, но это будет так, что Украина сможет эффективно себя защитить", – сказал министр.

Издание также пишет, что в Партии зеленых призвали канцлера Фридриха Мерца "сделать выводы из своих заявлений и поставить Украине крылатые ракеты Taurus".

"Снятие ограничения дальности полета по согласованию с нашими важнейшими партнерами логично и на самом деле давно назрело. Но это также должно быть подкреплено конкретными возможностями. Потому что у Украины их все еще недостаточно в арсенале. Для Германии это означает, что канцлер Мерц сдержит свое слово и создаст условия для поставки крылатых ракет Taurus как можно скорее", – сказала заместитель главы парламентской фракции Партии зеленых Агнешка Брюггер.

Она отметила, что Путин с новой жестокостью "бомбит все мирные усилия и предложения о диалоге".

"Было бы ошибкой пассивно принимать это. Потому что любой признак слабости ведет лишь к дальнейшей эскалации со стороны Кремля. А в рамках международного права государство может также защищать себя от нападения путем нападения на военные объекты на территории агрессора. В противном случае агрессор имел бы огромное военное преимущество, и оборона была бы значительно затруднена", – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Германия, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки сняли ограничения на дальность действия вооружения, передаваемого Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, подчеркнув, что теперь Киев может применять западное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ.

– Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решения западных стран, если они действительно были приняты, "идут в разрез с устремлениями к политическому урегулированию". В Москве пытаются представить усиление военной поддержки Украины как "угрозу диалогу".

– Новое федеральное правительство Германии в начале мая 2025 года засекретило поставки оружия для Сил обороны Украины. Последний раз список военной помощи обновлялся 6 мая, в день голосования за канцлера Фридриха Мерца.

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