'Оскорбление для Трампа': в МИД Германии напомнили, что Путин не хочет мира и пригрозили 'сильной' реакцией

Федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль решительно осудил массированные ракетные и беспилотные атаки России на Украину, которые состоялись в ночь на 24 и 25 мая. Он подчеркнул, что российский агрессор Владимир Путин явно не желает мира и не хочет вести переговоры.

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В своем интервью каналу ARD он рассказал, что российский агрессор не сядет за стол переговоров, а вместо этого выбрал путь продолжения войны.

"Путин попирает права человека и политический Запад не может игнорировать это. Это также является оскорблением для президента США Дональда Трампа, который прилагал значительные усилия, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", – заявил Вадефуль.

Вместо этого, по его словам, Россия выбрала другой путь – продолжение войны, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

За последние две ночи в результате интенсивных атак погибли по меньшей мере двенадцать человек, более шестидесяти получили ранения, большинство из них – мирные жители. Сотни людей были вынуждены искать укрытие на станциях метро, поскольку многие жилые дома подверглись значительным разрушениям.

"Путин не хочет мира. Он хочет только войны, и мы не должны позволить ему этого", – подчеркнул Вадефуль.

Он также пообещал "сильную реакцию" от Запада, в частности со стороны США, а также отметил подготовку новых санкций, которые должны стать "финансово болезненными" для России.

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис также выступил с острым заявлением, назвав атаки "признаком безнаказанности". По его словам, в ночных ударах было задействовано 298 беспилотников Shahed и 69 ракет, что привело к гибели невинных людей.

Будрис отметил, что ответ союзников Украины должен быть более решительным, в частности увеличение военной поддержки и поставок оружия. Он также призвал к усилению санкций и изоляции России.

В ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак за последнее время, применив против Украины ударные дроны "Шахед", а также крылатые и баллистические ракеты. Под вражеским обстрелом оказались центральные, северные, западные и южные регионы страны. В результате массированной вражеской атаки зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения, пожары в ряде областей, погибли дети и взрослые мирные жители, многие люди пострадали.

Больше всего пострадала Киевская область. По состоянию на 20:40, количество травмированных в этом регионе возросло до 34 человек.

Как сообщает OBOZ.UA, в Киевской области зафиксированы многочисленные разрушения, включая частные дома, инфраструктурные объекты и автомобили. Удар произошел преимущественно в ночное время, когда большинство жителей спали.

Это уже вторая мощная атака за сутки. Напомним, в ночь на 24 мая российские войска уже атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. В результате падения обломков были повреждены жилые кварталы в пяти районах. Тогда также пострадали мирные жители.

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