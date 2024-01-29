Украина и Венгрия создадут комиссию для разрешения спора о правах нацменьшинств, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина и Венгрия создадут специальную комиссию, которая займется решением спорных вопросов относительно прав национальных меньшинств. В течение десяти дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретные планы решения существующих проблем.

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Об этом Кулеба сказал в понедельник, 29 января, в ходе пресс-конференции по результатам встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, которая состоялась в Ужгороде. По словам главы МИД Украины, значительная ее часть была посвящена именно вопросу прав нацменьшинств.

"Мы отмотали эту историю от самого начала и сошлись в позиции – и венгерская, и украинская стороны, что мы хотим этот вопрос урегулировать добросовестно с обеих сторон", – сказал Кулеба.

Ранее, говорит Кулеба, в вопросе нацменьшинств говорилось о принятии решений в контексте членства Украины в ЕС. Теперь же наше государство хочет проводить эту дискуссию на двустороннем уровне, чтобы "окончательно урегулировать вопрос, который уже принципиально решен в интересах всех нацменьшинств".

Сийярто во время встречи озвучил перечень вопросов, которые, как считают в Будапеште, нуждаются в разъяснении, или уточнении, или дополнительном решении на уровне подзаконных актов.

"Мы договорились об одной простой вещи. Мы попросили венгерскую сторону предоставить нам исчерпывающий перечень вопросов, которые у нее есть к вопросу защиты прав представителей меньшинств, мы этот перечень получили. Мы договорились, что под эгидой МИД мы соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача: через десять дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из того перечня вопросов, которые мы получили, требует решения или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность", – сообщил Кулеба.

Напомним, что Венгрия просит Украину вернуть права своему национальному меньшинству в том объеме, которым она пользовалась до 2015 года. Список требований содержит 11 пунктов – с ним Сийярто 29 декабря приехал в Ужгород.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со своей командой 29 января посетил Украину. В Ужгороде он встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

– Венгерский политик заявил, что война должна закончиться, а "человеческие жизни можно спасти только миром".

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