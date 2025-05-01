Уряди України і США вночі підписали Угоду про корисні копалини. Будь-яке покращення наших відносин із Сполученими Штатами для нас є стратегічним і пріоритетним. Це плюс.

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Але особисто для мене є важливим, чи буде ця угода впливати на систему гарантій безпеки України. Поки ми не маємо повного тексту, висновки робити складно.

Мусимо зрозуміти, чи ця міжурядова угода - єдина, що має бути підписана між Україною і США, чи потрібні ще додатки, технічні угоди. Напередодні в американській пресі говорили про підписання трьох договорів.

Саме тому Верховна Рада сьогодні викликала Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і заслухає повну інформацію про документ, уже підписаний без консультацій з парламентом.

Українці в час війни мають дізнаватися про такі стратегічні угоди не від іноземних ЗМІ чи партнерів, а від власного уряду, якому країна довірила захищати інтереси свого народу.

Ми хочемо почути інформацію, чи підписана міжурядова угода потребуватиме ратифікації парламентом. Якщо так - повний текст угоди має надійти від Кабінету Міністрів України. Комітет у закордонних справ має розглянути його на своєму засіданні. В разі позитивного висновку угода має бути винесена в сесійну залу і ратифікована більшістю голосів - 226.