Украина и союзники согласовали почти все ключевые документы о прекращении огня – Politico

Украина, ЕС и США находятся на этапе согласования пакета стратегических документов по завершению войны. Главным из них является совместный мирный план Брюсселя и Вашингтона, который состоит из 20 пунктов.

Об этом, ссылаясь на источники в ЕС, сообщает Politico. По данным источника, сейчас прорабатывается 6-7 стратегических документов, среди которых ключевое место занимает упомянутый выше мирный план. Он предусматривает не только механизмы прекращения огня, но и соглашения о долгосрочных гарантиях безопасности и подходы к экономическому развитию Украины.

Важным условием реализации пакета документов является их подписание всеми сторонами переговорного процесса, в том числе и Россией. Параллельно 6 января так называемая "коалиция желающих" планирует согласовать 5 базовых направлений дальнейшей поддержки Украины.

Среди них: создание механизма мониторинга соблюдения режима прекращения огня, продолжение военной помощи Вооруженным силам Украины, а также возможное размещение сил поддержки после завершения активных боевых действий. Отдельно речь идет об обязательствах союзников отреагировать, если страна-агрессор нарушит перемирие и заключение долгосрочных оборонительных соглашений в различных форматах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, во вторник, 6 января, президент Владимир Зеленский прибыл в Париж (Франция). В рамках его визита здесь состоится встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, где ключевой темой станет вклад союзников в будущие гарантии безопасности для Украины.

