Саудовская Аравия выдворяет военного атташе и четырех сотрудников посольства Ирана: подробности

Правительство Саудовской Аравии проинформировало военного атташе Ирана и еще четырех работников посольства, что они признаны персонами нон грата, и теперь они должны покинуть страну в течение 24 часов. Причиной называют продолжение иранских атак по территории страны.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в субботу, 21 марта. Заявление дипведомства приводит агентство Reuters.

Что известно

Там отметили, что продолжение иранских атак по Эр-Рияду и остальной территории Саудовской Аравии приведет к дальнейшей эскалации и будет иметь "значительные последствия" для действующих и будущих отношений.

В среду, 18 марта глава МИД страны Фейсал бин Фархан заявил, что королевство оставляет за собой право действовать военным путем против Ирана, поскольку любое доверие с Тегераном было подорвано после недавних нападений.

Как отмечает агентство, с начала операции антииранской коалиции Саудовская Аравия подверглась сотням ракетно-дронных ударов со стороны Ирана, подавляющее большинство из которых было перехвачено.

Отметим, что Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические связи в 2023 году в рамках усилий по успокоению напряженности после лет вражды, в течение которой Эр-Ряд и Тегеран поддерживали противоположные политические и военные группировки в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, к антииранской коалиции, где уже находится Саудовская Аравия, присоединится и Великобритания. Из-за этого к иранскому побережью в Аравийском море отправилась новейшая британская атомнаяподводная лодка "Ансон", на борту которой есть крылатые ракеты "Томагавк" последней модели и тяжелые торпеды.

