С 15 по 17 июня 2025 года в канадском городе Кананаскисе состоялся 51-й саммит стран Великой семерки с участием лидеров США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и ЕС. В мероприятии также участвовали лидеры Украины, Индии, Бразилии, Австралии, ЮАР и Мексики.

Видео дня

Основными темами встречи стали глобальная безопасность, экономика, энергетика, климат и развитие ИИ. Отдельное внимание на саммите уделили эскалации на Ближнем Востоке и войне РФ против Украины. Президент США Дональд Трамп покинул саммит 16 июня из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном. Перед отъездом он подписал совместное заявление, в котором G7 осудила ядерные стремления Ирана и выразила поддержку праву Израиля на самозащиту.

По сообщению американской CNN со ссылкой на данные американской разведки, Иран не занимался активными разработками ядерного оружия и был по меньшей мере в трёх годах от создания ядерной бомбы. Издание сообщает, что авиаудары Израиля по объектам в Натанге действительно нанесли ущерб, но задержали программу всего на несколько месяцев. Второй ключевой объект – подземный комплекс в Фордо – остался практически нетронутым. В США и МАГАТЭ теперь опасаются обратного эффекта: разрушения могут не остановить Иран, а наоборот - подтолкнуть его к открытой разработке ядерного оружия, чего, по мнению американских разведывательных органов, до сих пор не происходило.

Американская разведка продолжает оценивать последствия ударов ЦАХАЛа по иранским военным, энергетическим и логистическим объектам, но признаёт, что Тегеран получил еще один повод ускориться в реализации ядерной программы. У Д.Трампа журналисты спросили, что он думает об этом утверждении, на что он ответил, что "мне безразлично, что сказала директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Я думаю, что иранцы были очень близки к тому, чтобы иметь ядерное оружие". Эту позицию также постоянно высказывает израильский премьер-министр Б. Нетаньяху.

А в это время президент Украины Владимир Зеленский сократил свой визит в Канаду и досрочно возвращается в Украину в связи с ночной ракетной атакой на Киев 17 июня. В Киеве объявлен День траура по 27 погибшим киевлянам после жестокой ночной российской атаки на столицу Украины. Это больше, чем погибло израильтян в ходе нескольких дней ракетных атак Ирана. Однако президент США покинул саммит Большой Семёрки, чтобы помочь своему союзнику на Ближнем Востоке, а о потерях украинцев от российских варварских обстрелов так ничего публично и не сказал.

Уехав с саммита, Д.Трамп избежал запланированной встречи президентом Украины, и не должен был комментировать кровавые российские бомбардировки Украины и почему до сих пор он так и не поддержал законопроект, который поддержали 82 сенатора относительно введения адских санкций в отношении России, которая отказывается от достижения перемирия уже два с половиной месяца, которое предложил собственно президент США и сразу поддержала украинская сторона. Кроме того, Д.Трамп лоббирует вопрос признания главы Кремля, отдавшего приказ для бомбардировки мирных киевлян, посредником в урегулировании израильско-иранского конфликта. Против этого решительно выступил президент Франции Э.Макрон, до этого побывавший на Гренландии и оказавший моральную и политическую поддержку премьер-министру Дании А.Фредериксен относительно территориальной целостности страны, а также ряд западных лидеров, которые выражают сомнение, что лидер России, который лично спланировал широкомасштабное вторжение в Украину это лицо, которое может оказывать посреднические услуги в достижении мирных договоренностей на Ближнем Востоке, одновременно торпедируя все широкие усилия по достижению мира в Украине.

Владимир Зеленский в ходе саммита Большой Семёрки провёл переговоры с международными партнерами. Президент Украины провел встречу с президентом группы Всемирного банка Аджаем Бангой, которого проинформировал, что в последнее время Россия наносит удары по гражданским украинским объектам с применением сотен ракет и дронов. Обстрелы со стороны РФ становятся ещё более жестокими, именно поэтому так важно увеличивать поддержку Украины. Была обсуждена дальнейшая помощь со стороны Всемирного банка в подсчёте нанесенного Украине ущерба и реинтеграции украинских воинов, развитию и эффективному управлению энергетическим сектором, а также проектам восстановления. Президент Украины провёл встречу с Премьер-министром Японии Шигером Ишибой, поблагодарив Японию за поддержку Украины с самого начала российской агрессии, а это более 12 млрд дол. В текущем месяце Япония и Украина подписали соглашение о выделении Киеву 3,3 млрд дол. на средства процентов по замороженным российским активам. Лидеры обсудили сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, что представляет реальную угрозу не только Европе, но и всему миру, а также сотрудничество в оборонной индустрии и возможность прямых инвестиций в украинское производство дронов. Владимир Зеленский провёл также встречу с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы скоординировать позиции для достижения справедливого и длительного мира, подчеркнув, что РФ постоянно увеличивает количество средств во время атак и наносит ещё более подлые удары по гражданским. То, что сейчас делает Россия, демонстрирует только одно – в Москве не хотят кончать войну. Именно поэтому союзники должны ввести такие сильные и жёсткие санкции против РФ, которые принудят её к справедливому и продолжительному миру. В ходе встречи лидеры сконцентрировались на том, какие санкции нужны, чтобы заставить Россию прекратить войну. Владимир Зеленский отметил, что они должны быть скоординированы со всеми странами G7 и направлены против энергетики, банковского сектора, теневого флота и военно-промышленного комплекса. Президент Украины провёл также встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы скоординировать шаги в преддверии саммита Альянса, который состоится на следующей неделе в Гааге. Были обозначены основные ожидания Киева от результатов саммита и итоговой декларации. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2 миллиарда канадских долларов. По словам Карни, деньги пойдут на закупку беспилотников, боеприпасов и бронетехники для Вооруженных сил Украины. Он также пообещал, что Украине будет выделен новый кредит в 2,3 млрд долларов для восстановления инфраструктуры. По итогам прошедшего в Канаде саммита стран G7 объявлено о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также судоен "теневого флота", перевозящих нефть по завышенной цене. Президент Украины поблагодарил за конкретные решения об увеличении военной поддержки и новых траншах помощи за счёт замороженных российских активов.

Reuters сообщает, что Оттава отказалась от жёсткого заявления G7 о войне России против Украины, поскольку США настояли на более мягких формулировках. По данным CBC News, шесть стран G7 были готовы к более решительной риторике, однако именно Вашингтон выступил против. Пока Трамп был на саммите G7, он успел сделать неточные заявления об Украине, повторив давно опровергнутое утверждение, что Джо Байден предоставил Украине "350 миллиардов долларов" помощи. По данным Кильского института мировой экономики, внимательно отслеживающего международную помощь Украине, США выделили Украине около 138 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи с конца января 2022 по апрель 2025 года. Этот период включает более трёх месяцев нынешнего президентства Трампа. Украинские неправительственные организации за время войны насчитали американскую помощь на 123 миллиарда долларов. Если бы Украина получила американскую поддержку в 350 миллиардов долларов, то, видимо, уже давно успешно закончила эту войну.

Массированный удар по Украине в ночь на 17 июня показал, что мир должен ввести разрушительные санкции против России. Украина доказала свою преданность мирным усилиям: согласилась прекратить огонь на 30 дней и вступила в переговорный процесс. Киев предложил реалистические шаги к миру, а Москва продолжает выдвигать неприемлемые ультиматумы. Россия отвергает предложение о прекращении огня и только усиливает террор против гражданского населения Украины. Это доказывает, что дипломатия ублажения агрессора бездействует. Следует ввести разрушительные санкции против энергетики и банковского сектора РФ, а также снизить потолок цены на российскую нефть. Также Киев призывает к полной конфискации замороженных российских активов для финансирования покупки вооружения и восстановления Украины. Всё это вместе с военной помощью Украине позволит воплотить формулу "мир благодаря силе". Промедление с жёсткими решениями стоит многих украинских жизней.