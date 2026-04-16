'Важно, чтобы РФ понесла ответственность за агрессию': Зеленский сравнил режим Путина с нацистами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Ниделандах. Во время своего выступления в Мидделбурге в момент получения награды Four Freedoms Awards он сравнил кремлевский режим с Третьим Рейхом.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В качестве примера украинский президент привел комбинированный ракетно-дронный удар по Украине в ночь на 16 апреля.

"Это произошло после того, как еще вчера в нашем небе были волны "шахедов". Ранены десятки людей. И, к сожалению, к большому сожалению, есть также погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Это обычные люди. Дети, мирные граждане, которых убило российское безумие", – сказал он, попросив почтить память о погибших.

Выступление Зеленского в Нидерландах

Глава государства во время своего выступления заявил, что в основе войны России против Украины лежит лживое утверждение, что Украины не существует, а она, мол, является частью РФ. По словам президента, несмотря на историю, политику и идеологию Кремль стремится полностью стереть Украину с лица земли, и не только ее.

"Россия неоднократно открыто заявляла, что хочет контролировать всех своих соседей. Хочет решать, какой должна быть безопасность в Европе и должна ли она вообще быть. Россия распространила свою идею войны вплоть до Сирии и Африки. Это действительно глобальная угроза. Важно, что многие в мире именно так и воспринимают это – как глобальную угрозу", – сказал Зеленский.

По его словам, Россия должна понесла ответственность за эту агрессию по примеру Нюрнбергского трибунала после Второй мировой войны.

"Мы работаем над тем, чтобы международная правовая система была решительной и бескомпромиссной к российским военным преступникам. Прошу вас это поддержать. И, пожалуйста, помните: любая свобода хрупкая без самой основной: свободы от руин. Без элементарной безопасности. И если те, кто начинает войны, не чувствуют своей ответственности. Поэтому не дайте России остаться безнаказанной", – подчеркнул он.

Что говорят в Нидерланадах

В то же время премьер-министр Нидерландов отметил Роб Йеттен упомянул, в частности, женщин, которые работают в оборонной сфере, спасателей и всех людей, которые вынужденно живут в условиях постоянных российских ударов. Он также добавил, что героями не становятся, потому что героями являются обычные люди.

"О многом говорит тот факт, что вы согласились принять эту награду только от имени всего Украинского народа. От имени всех обычных мужчин, женщин и детей, которые в один миг оказались в новой реальности, которую не выбирали, но с которой теперь вынуждены сталкиваться ежедневно. Обычные люди, которые показывают, что даже в сердцах, полных страха, остается место для любви и сострадания. И это стоит того, чтобы за это бороться", – сказал глава нидерландского правительства.

Что известно о награде

Заметим, что Four Freedoms Awards – международная награда, которую вручают с 1982 года людям и организациям, которые внесли значительный вклад в защиту четырех свобод, провозглашенных в 1941 году 32 президентом США Франклином Делано Рузвельтом. В их число входят:

свобода слова и выражения взглядов ;

; свобода вероисповедания ;

; свобода от нищеты ;

; свобода от страха.

Одна международная награда и четыре в номинациях, посвященные каждой свободе, вручаются каждый год.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный обстрел Украины в ночь на 16 апреля. Глава государства заявил, что Россия не заслуживает любого смягчения глобальной политики и снятия санкций, и в очередной раз призвал партнеров помогать Украине средствами ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ нанесли удары по Днепру. Враг направил на город дроны-камикадзе и баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов.

Также Россия устроила очередную атаку на украинскую столицу. Враг запустил по Киеву баллистические ракеты, погибли пять человек, среди которых 12-летний мальчик. Еще 21 человек получил ранения.

