Украина и Мозамбик договорились о политическом и торговом сотрудничестве — Кулеба

Во время дипломатического турне по странам Африки министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Республику Мозамбик.

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В Мапуту глава украинской дипломатии был принят президентом Мозамбика Филиппе Ньюзи и провел переговоры с министром иностранных дел и сотрудничества Мозамбика Вероникой Макамо, сообщает МИД Украины.

"Мой визит в Мозамбик имеет три основных задачи. Первое: заложить политический фундамент для развития взаимовыгодных отношений наших стран. Второе: обсудить воплощение Формулы мира президента Владимира Зеленского. Третье: наработать перспективные направления экономического сотрудничества", – рассказал Кулеба.

Министр поблагодарил мозамбикскую сторону за официальное согласие на открытие украинского посольства в Мапуту, Республика Мозамбик. Он подчеркнул, что открытие посольства проходит в более широком контексте ренессанса украинско-африканских отношений.

Кулеба подробно проинформировал собеседников о ситуации на фронте и усилиях сил обороны Украины по отражению ракетных и дроновых ударов РФ и освобождению временно оккупированных территорий Украины.

"Ни одна другая страна мира не стремится к миру больше, чем Украина. В прошлом году президент Владимир Зеленский предложил Формулу мира — план из десяти пунктов, который поможет установить справедливый и прочный мир в Украине и укрепить глобальную безопасность. Приглашаем Мозамбик — особенно как страну, которая сейчас занимает место непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2023-2024 годах — присоединиться к его воплощению. Это станет существенным вкладом в защиту принципов и целей Устава ООН", — отметил министр.

Глава МИД Украины поднял вопрос обеспечения продовольственной безопасности в Африке, в частности функционирования Черноморской зерновой инициативы: "Несмотря на сложную ситуацию в Украине на фоне российской агрессии, мы остаемся надежным гарантом продовольственной безопасности в мире и на Африканском континенте в частности. С августа 2022 года Украина экспортировала более 3 млн тонн зерновых, две трети которых были направлены в страны Африки, Ближнего Востока и Азии".

Дмитрий Кулеба также сообщил, что Украина готова включить Мозамбик в список стран, получающих украинские зерновые в рамках гуманитарной инициативы президента Зеленского "Grain From Ukraine", чтобы поддержать продовольственную безопасность Мозамбика.

В то же время он отметил недопустимость использования Россией продовольствия в качестве оружия.

"Россия не имеет права ставить под угрозу жизнь миллионов людей в Африке и других уголках мира ради собственных политических интересов. Москва должна немедленно прекратить препятствование работе Черноморского зернового коридора и разблокировать доступ ко всем украинским портам в Черном море, чтобы сельскохозяйственная продукция и другие украинские товары могли попасть к тем, кто в них больше всего нуждается", — подчеркнул министр.

Как сообщили в МИДе, Мозамбикская сторона солидарна с Украиной на фоне развязанной Россией войны и поддержала предложение Дмитрия Кулебы провести под патронатом министерств иностранных дел бизнес-форум с участием украинского и мозамбикского бизнеса. Эта мероприятие поможет наработать совместные проекты в сферах торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, цифровой трансформации, фармацевтики.