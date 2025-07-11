Украина и МАГАТЭ подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки восстановления. Фото и видео

Во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Глава государства поблагодарил международное агентство по атомной энергии и его руководителя за поддержку и готовность помогать нашей стране.

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Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что укрепление безопасности атомной инфраструктуры критически важно для устойчивости Украины. В его присутствии был подписан Меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины.

"Сегодня также усиливаем сотрудничество в энергетическом восстановлении страны. Подписан меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины о сотрудничестве в области поддержки восстановления Украины", – отметил глава государства.

Министр энергетики Герман Галущенко и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси официально закрепили договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Меморандум предусматривает, что МАГАТЭ будет выступать гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Кроме того, закреплена поддержка разведки, добычи и производства урановых ресурсов в Украине, что важно для укрепления энергетической безопасности нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 июля президент Украины Владимир Зеленский провел еще одну важную встречу на полях конференции Ukraine Recovery Conference в Риме. Вместе с премьером Нидерландов Диком Схофом он обсудил совместное оборонное производство.

Также по результатам встречи коалиции желающих, состоявшейся в Риме 10 июля, участники договорились усилить меры против военной экономики РФ, разработать дальнейшие ограничительные меры в координации со всеми соответствующими участниками против энергетического и финансового секторов России, поддержали дальнейшие мирные переговоры между Украиной и Россией.

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