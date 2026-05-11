Украина и Германия развивают шесть проектов совместного производства оружия, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Германия работают над шестью проектами совместного производства оружия. Также стороны обсудили подписание Drone Deal сроком на 10 лет.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал во время встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в Киеве. Он поблагодарил за помощь, которую Германия предоставила Украине с самого начала полномасштабной войны – речь идет о поддержке на сумму 28,6 миллиардов евро.

"Это только военная поддержка, и спасибо за очень сильную поддержку на этот год. Я очень рад, что мы начали работать над сопроизводством между нашими странами. Думаю, что это реальный шаг вперед, сильный шаг. Мы уже можем рассчитывать на шесть проектов. Но я думаю, это только начало наших взаимоотношений в miltech", – отметил гарант.

Он также заявил, что важной темой для обсуждения стало подписание с Германией Drone Deal сроком на 10 лет. Кроме того, политики говорили о поддержке нашей ПВО и энергетики, передает "Укринформ".

Так, Зеленский поблагодарил за подписанное во время его визита в Германию в прошлом месяце соглашение по поддержке украинской ПВО.

"Я не буду идти дальше в детали. Пусть это будет сюрпризом для россиян. Но я очень благодарен за такую поддержку", – высказался он об этом документе.

Президент также отметил весомый вклад Германии в поддержку украинской энергетики.

"Особенно этой зимой мы поняли, насколько сложно защищаться. Я знаю, что перед нашей встречей вы уже посетили одну из наших станций (очевидно, речь идет об одной из киевских ТЭЦ – Ред.). Большое вам спасибо за это", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 11 мая в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он провел переговоры с представителями высшего руководства Украины, которые касались расширения сотрудничества в оборонной промышленности. Особенно Германию интересует совместное производство дронов различной дальности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!