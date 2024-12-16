Украина и Франция прорабатывают возможность проведения встречи Трампа, Зеленского и Макрона в формате 'Нотр-Дам', – Гончаренко

Украинская и французская стороны якобы прорабатывают возможную новую встречу президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона с избранным главой США Дональдом Трампом. Переговоры в таком составе уже были – лидеры встречались в начале декабря в Париже в день открытия Нотр-Дам-де-Пари.

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О вероятной новой трехсторонней встрече в формате "Нотр-Дам" заявил народный депутат Алексей Гончаренко. В понедельник, 16 декабря, он написал соответствующий пост в Telegram-канале, не уточнив, от какого источника он получил эту информацию.

По словам парламентария, Зеленский, Марон и Трамп якобы могут встретится в день инаугурации избранного президента Соединенных Штатов – 20 января 2025 года. Если это действительно так, можно предположить, что политики соберутся в Вашингтоне.

Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним:

– По данным СМИ, в ходе 35-минутного разговора в Париже Трамп выразил стремление к немедленному прекращению огня в Украине и началу переговоров. Зеленский и Макрон в свою очередь подчеркнули важность гарантий безопасности и поддержки со стороны Америки.

– После переговоров Трамп заявил, что Украина стремится "договариваться" и завершить "это безумие".

– Зеленский назвал трехстороннее обсуждение "хорошим и плодотворным разговором".

Как сообщал OBOZ.UA, 16 декабря на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что еще не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию. Однако он хочет, чтобы Зеленский присутствовал на мероприятии и готов принять его.

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