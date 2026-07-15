"Украина и ЕС – одно целое": Зеленский вручил фон дер Ляйен орден Европы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вручил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен первый украинский орден Европы. Это новая государственная награда, которую глава государства учредил ко Дню Конституции и сегодня впервые ею наградил. Зеленский подчеркнул, что она является символом благодарности за неизменную поддержку Украины на пути к членству в Европейском Союзе и общее европейское будущее.

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Об этом президент заявил во время торжественного выступления по случаю Дня украинской государственности и Дня крещения Киевской Руси – Украины на Михайловской площади в Киеве. Он сообщил, что подписал закон, вводящий новую государственную награду – орден Европы.

Первый орден Европы получила Урсула фон дер Ляйен

Во время церемонии президент поблагодарил главу Еврокомиссии за последовательную поддержку Украины с первых дней её пути к евроинтеграции.

По словам Зеленского, именно благодаря совместной работе Украина прошла ключевые этапы на пути к вступлению в Европейский Союз – от подачи заявки и получения статуса кандидата до начала переговоров о членстве и открытия переговорных кластеров.

"Я благодарю тебя за то, что ты всегда верила в нас. Спасибо тебе. Спасибо за то, что мы вместе проходим этот путь: заявка, статус кандидата, переговоры о вступлении, открытие двух кластеров и каждого следующего, что обязательно будет", – сказал президент.

Украина и Европа – одно целое

Глава государства подчеркнул, что взаимная поддержка Украины и Европейского Союза существовала задолго до начала официальных переговоров о членстве.

По его словам, открытие переговорных кластеров лишь юридически закрепляет то, что уже давно стало очевидным.

"Хотя уже задолго до всего этого стало очевидно: сердца Украины и Европы давно открыты друг для друга. А открытие всех кластеров лишь зафиксирует это. Мы уверены в этом, потому что Украина и Европа – одно целое", – заявил Зеленский.

Слово Украины твердое

Вручая награду Урсуле фон дер Ляйен, президент отметил, что Украина высоко ценит поддержку всех партнеров, которые помогают стране на пути в ЕС и во время войны.

Зеленский также подчеркнул, что эту награду "никто никогда не сможет отменить или лишить".

"И это большая честь — вручить тебе сегодня здесь первый украинский орден Европы. Дорогая Урсула, это награда, которую никто никогда не сможет отменить и лишить. Потому что слово Украины твердо!" – подчеркнул глава государства.

За что наградили председателя Еврокомиссии

В соответствии с указом президента, Урсулу фон дер Ляйен была награждена Орденом Европы за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе, а также за ее вклад в развитие партнерства между Украиной и ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 15 июля, в столицу Украины с официальным визитом прибыла представительная европейская делегация во главе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Визиты зарубежных лидеров приурочены к проведению саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" и проходят на фоне государственных праздников – Дня украинской государственности и Дня крещения Киевской Руси – Украины.

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