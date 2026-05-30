Украина и Дания договорились усилить сотрудничество в оборонном производстве: о каких проектах уже известно
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Они договорились нарастить и расширить совместные оборонные проекты, в частности в рамках Drone Deal.
Об этом 30 мая на официальном сайте сообщила пресс-служба МО. Акцент в сотрудничестве двух стран соответствует ключевым приоритетам Сил обороны. Речь идет о закупке украинских дронов и перехватчиков, локализации производства в Дании, развитии противовоздушной обороны и поддержке отечественных ракетных возможностей.
"Стороны обсудили дальнейшие шаги сотрудничества, которые позволят сохранить инициативу на стороне Украины во всех доменах войны", – заявили представители министерства.
Закупка БпЛА для Украины и развитие Датской модели
Ожидается, что Копенгаген поможет Киеву закупать беспилотники у украинских производителей (в частности перехватчики).
Государство заинтересовано в масштабировании успешной Датской модели поддержки ОПК, ведь этот подход позволяет партнерам финансировать производство оружия непосредственно в Украине. С 2024 года благодаря этому механизму удалось привлечь около $3 млрд на изготовление отечественного вооружения: более 200 тысяч БпЛА, тысяч средств РЭБ, украинских ракет и тому подобное.
Федоров отметил, что Датская модель позволяет быстрее обеспечивать фронт и одновременно инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Министр попросил выделить дополнительную помощь как можно скорее – до следующего саммита "Рамштайн" (запланированного на июнь) для дальнейшей реализации стратегии обороны.
Локализация производства в Дании
Новые производственные мощности на территории Дании являются составляющей win-win сотрудничества: Украина получит больше средств для фронта, а Дания – доступ к решениям, которые доказали эффективность в современной войне.
Отдельно руководители оборонных ведомств обсудили перспективы Drone Deal между нашими странами. Такой формат должен упростить обмен технологиями и продукцией, ускорить реализацию совместных проектов в сфере беспилотных систем и другого вооружения.
Отдельным вопросом стала поддержка Дании в масштабировании производства украинских ракет.
Антибаллистика и усиление ПВО
Совершенствование украинской противовоздушной обороны, включая подготовку собственных антибаллистических разработок, – еще одно ключевое направление сотрудничества.
Киев предложил Копенгагену присоединиться к этой инициативе. Речь идет, в частности, о вкладе в виде радаров, которые могут стать важной составляющей будущего решения.
Федоров поблагодарил Данию за качественную помощь, а также лично Поульсена за лидерство и последовательную поддержку нашей страны.
Как писал OBOZ.UA:
– Украинские ВПК-компании смогут импортировать иностранные компоненты по упрощенной процедуре. Изменения, утвержденные правительством в конце мая, касаются этапа таможенного оформления.
– 25 мая Михаил Федоров сообщил, что МО Украины заказало рекордную партию дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Государство смогло сэкономить 16% от первоначальной суммы и приобрести значительно больше боеприпасов, чем планировалось изначально.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!