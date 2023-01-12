Украина готовит проект резолюции Генассамблеи ООН о спецтрибунале против РФ, — Джапарова

Украина готовит проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о спецтрибунале против страны-агрессора Российской Федерации. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призвала государства ООН поддержать соответствующий документ.

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Такое заявление она сделала в четверг, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях. Об этом сообщает "Укринформ".

Джапарова отметила, что "право силы, которое РФ варварски практикует по отношению к Украине", дает четкий сигнал всем: никто больше не находится в безопасности.

"Если страна, которая злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности, нападает на другое государство-член ООН, это означает только одно - безопасность разрушена, международный мир поставлен под сомнение, верховенство права грубо нарушается", – пояснила она, добавив, что от начала широкомасштабного вторжения кафиры оборвали жизнь 453 детей.

Первая заместитель главы МИД также подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал "Формулу мира" из десяти пунктов. Именно такой механизм может вернуть безопасность и справедливость в Украине и во всем мире.

По ее словам, единственный способ достичь этой цели – привлечь к ответственности российских военных преступников, как это было с нацистским руководством. Джапарова напомнила, что почти 88 лет назад США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала, открывшие путь в Нюрнбергский процесс.

"Это именно то, что мы должны сделать сегодня – создать специальный трибунал для расследования преступления агрессии", – резюмировала она.

Напомним, ранее парламент Нидерландов в полном составе поддержал решение о создании специального трибунала, который будет расследовать преступления Российской Федерации против Украины. Несмотря на то, что все участники голосования признают, что подобный суд пройдет еще не скоро, они считают, что Гаага должна быть полностью готова к нужному моменту.

Как сообщал OBOZREVATEL: в Германии заявили, что Гаагский международный трибунал будет рассматривать дело против президента РФ Владимира Путина отнюдь не в гипотетической перспективе. Диктатор уже признается в прямом совершении военных преступлений в Украине, не скрываясь от журналистов и мирового сообщества.

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