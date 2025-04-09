Украина готова обменять пленных китайцев: Зеленский назвал условие

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может обменять захваченных в плен граждан Китая, которые воевали на стороне РФ. Обмен может произойти только на находящихся в российском плену украинских защитников.

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Киев уже передал Пекину соответствующий сигнал. Об этом Зеленский сказал 9 апреля во время встречи с журналистами.

"Мы хотели бы их обменять. Мы готовы их менять только на находящихся в плену украинских воинов. Мы передали такой сигнал", – отметил он.

Глава государства рассказал, что двое захваченных в плен китайских граждан были доставлены в Киев, с ними работают следователи СБУ. По словам Зеленского, в отличие от северокорейских пленных, китайцы оказались более "болтливыми", поэтому к ним могут быть допущены журналисты для интервью.

Напомним: 8 апреля стало известно, что бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Это произошло в Донецкой области. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

В МИД Украины отреагировали на захват этих лиц в плен и вызвали временного поверенного в делах Китая для объяснений.

В Министерстве иностранных дел Китая уже заверили, что КНР не направляла своих военнослужащих для участия в войне против Украины. Также в МИД призвали граждан Китая "избегать вовлечения в боевые действия".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, в армии страны-агрессора России воюет против Украины более чем полуторы сотни граждан Китая. Украинским спецслужбам известна информация о по меньшей мере 155 китайских солдатах, воюющих на стороне РФ.

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