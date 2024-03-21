В ЕС начали переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении: что решили по Украине

На заседании Европейского Совета 21 марта лидеры стран Европейского союза решили начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в блок. Также Евросовет приветствовал прогресс Украины в продвижении реформ на пути в ЕС и призвал Совет ЕС быстро одобрить переговорную рамку после ее представления.

Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter. А пресс-секретарь председателя Евросовета Екатерина Касинге опубликовала в своем Twitter фото итогового заявления.

"Европейский совет только что принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной. Поздравляем! Ваше место – в нашей европейской семье", – написал Мишель.

Он отметил, что такое решение является ключевым шагом на пути вступления в Европейский союз.

"Теперь необходимо продолжить напряженную работу, чтобы Босния и Герцеговина неуклонно продвигалась вперед к членству ЕС, как того хочет ваш народ", – отметил Шарль Мишель.

Речь шла на заседании Европейского Совета и об Украине и Молдове. Как говорится в итоговом заявлении, лидеры стран-членов ЕС приветствовали прогресс обеих стран в продвижении необходимых для вступления в блок реформ.

Брюссель призвал другие государства-члены Евросоюза быстро одобрить переговорную рамку для Украины после ее представления.

"Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдовы в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС. После представления проекта переговорных рамок для Украины и Молдовы Евросовет призывает как можно быстрее принять их и продолжить работу без промедления", – говорится в итоговом заявлении Евросовета.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря 2023 года лидеры стран Европейского Союза приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Решение было принято 26 лидерами. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал при принятии.

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку по вступлению Украины в Евросоюз. Теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС.

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