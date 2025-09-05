'Украина героически противостоит России': в ЕС назвали условие для реальных переговоров о мире

Для начала реальных переговоров о прекращении войны в Украине нужно сначала достичь прекращения огня. Это – безусловная позиция Европейского Союза, который выступает в поддержку Украины в условиях ее противостояния российской агрессии.

Об этом во время Генассамблеи ООН заявил посол Евросоюза при Организации Ставрос Ламбринидис. Он отдельно подчеркнул, что ЕС "един в своей безоговорочной поддержке Украины, которая героически противостоит агрессии РФ и ее неоколониалистическим целям".

"Президент ЕС считает, что только полное и безусловное прекращение огня может создать надлежащие условия для реальных переговоров. Сейчас, как никогда ранее, членам ООН необходимо усилить давление на Россию, чтобы она прекратила убийства и начала содержательные переговоры", – частности, сказал постоянный представитель ЕС при ООН.

Позиция Европы

Европейский дипломат отметил, что пока Москва демонстрирует прямо противоположные намерения, усиливая свои удары по всей Украине. Он напомнил, что на прошлой неделе российские ракеты нанесли серьезный ущерб помещению представительства ЕС в Киеве.

Отдельно Ставрос Ламбринидис обнародовал позицию ЕС относительно будущих переговоров безотносительно к их результатам. Так, Европа никогда не признает оккупированные украинские территории неукраинскими. Вообще никакое "территориальное приобретение в результате применения силы" не должно признаваться

"Крым, Севастополь, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон – это Украина. ЕС решительно отвергает и никогда не признает незаконных так называемых "выборов", организованных Россией на временно оккупированных территориях Украины, а также их результатов", – сказал он.

Дипломат добавил, что любое преуменьшение реакции мирового сообщества на действия России в оккупированных частях Украины "подрывает международный порядок" и "поощряет будущие акты агрессии" в других местах.

Позиция Украины

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил критическую необходимость прекращения огня, чтобы могли состояться мирные переговоры с Россией. Он заявил, что пока продолжаются атаки дронов и ракет, говорить о переговорах невозможно.

Как пояснил глава ОП, завершить переговоры за одну встречу невозможно из-за масштаба войны, которая длится более трех лет. Именно поэтому надо установить четкий срок прекращения огня, во время которого все стороны будут работать над поиском соглашения.

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно подчеркивал, что безусловное прекращение огня должно стать предпосылкой для начала любых переговоров о завершении войны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский лидер признает, что завершить войну возможно только путем переговоров. Но Владимир Зеленский подчеркивает – речь идет о реальных переговорах, а не их имитации. Важным пунктом любого потенциального мирного соглашения должны стать реальные и надежные гарантии безопасности.

