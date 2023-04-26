Украина должна вернуть контроль над ЗАЭС: Зеленский переговорил с директором МАГАТЭ Гросси

Президент Украины Владимир Зеленский и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 26 апреля, в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, провели телефонный разговор. Украинский лидер подчеркнул, что территория станции должна быть освобождена от захватчиков, чтобы обезопасить мир от новой катастрофы.

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О переговорах Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. В ходе беседы он поблагодарил Гросси за медицинское обеспечение украинских атомщиков.

"В годовщину трагедии на ЧАЭС провел телефонный разговор с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Подчеркнул, что только возвращение Украине полного контроля над ЗАЭС обезопасит мир от новой катастрофы. Также поблагодарил за специальную программу МАГАТЭ по медицинскому обеспечению украинских атомщиков", – рассказал президент.

Ранее МАГАТЭ обнаружило на оккупированной ЗАЭС значительные повреждения окон машинного зала четвертого энергоблока.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Рафаэль Гросси ранее заявил, что для безопасной работы Запорожской АЭС есть жизнеспособное решение, но для его реализации необходима международная поддержка.

– Мэр Мелитополя Иван Федоров предположил, что оккупанты могут взять в заложники работников ЗАЭС. Туда уже завезли воду и продукты.

– О возможности такого сценария также предупредили в "Энергоатоме".

– В Центре национального сопротивления заявили, что захватчики готовят план "эвакуации" с ЗАЭС. Коллаборантам и привезенным сотрудникам "Росатома" уже передали соответствующие предупреждения.