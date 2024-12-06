30 лет назад, 5 декабря 1994 года, Украина заключила Будапештский меморандум и издала в Россию все виды ядерного оружия, которые остались на вооружении украинской армии после развала СССР.

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Украина после этого в тот же день присоединилась к соглашению о нераспространении ядерного оружия.

Россия, США и Великобритания обеспечили безопасность Украины в ее границах в 1991 году.

По моему мнению, Украина должна продолжать добиваться выполнения положений именно Будапештского меморандума, поскольку это наиболее сильный и однозначный международно-правовой документ, определяющий стороны, ответственные за нашу безопасность и за наши границы.

Это соглашение до сих пор сохраняет свой вес, значительно больший, чем Минские соглашения, которые Россия впоследствии также нарушила.