'Украина должна остаться Украиной': Зеленский в Давосе объяснил, почему с Путиным нужно говорить с позиции силы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна остаться сильным и независимым государством. Он подчеркнул, что переговоры с Россией должны проходить только с позиции силы, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну, и его цель – уничтожение независимости Украины.

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Такое заявление он сделал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 2025 года. Зеленский подчеркнул, что Украина не является инициатором конфликта, а наоборот, является жертвой агрессии со стороны России, и что у Путина, несмотря на заявления о мире, нет никакого реального плана для окончания войны.

"Мы являемся союзниками США, мы являемся жертвой, оккупант Путин, и мы не начинали войну, а он ее начал, и он не скрывается уже, в отличие от крымской оккупации и части Донбасса десять лет назад. Все эти игрушки он отверг. Он уже ничего не скрывает. Он говорит прямо. Он пришел с войной против нас, как бы он называл ее. Это факт. А так как мы хотим закончить войну, и президент Трамп говорит, что он тоже очень хочет, и я верю, что он нам поможет с этим, но мы все должны понимать, что Путин не хочет кончать войну, и он никогда не хотел, и он не достиг тех целей, которые он поставил", – объяснил он.

По словам президента, основной целью Путина является разрушение суверенитета Украины. Зеленский также отметил, что даже если мирный план будет предложен, ему нельзя доверять, поскольку Путин вряд ли будет соблюдать любое соглашение, которое позволит Украине сохранить свою независимость.

"Это его мечта – разрушить независимость Украины. Я думаю, что это самое главное. Его мечта. И поэтому нам так сложно, и поэтому будет не просто союзником, и поэтому будет очень непросто и президенту Трампу", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна остаться Украиной – сильная, независимая и с гарантиями безопасности.

Он также отметил, что мирные переговоры могут быть результативны только тогда, когда европейские страны и США будут действовать консолидированно, чтобы не позволить Путину манипулировать ситуацией.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что в Украине невозможно просто "жить снова" в условиях, когда нет гарантий, что Россия не возобновит агрессию в будущем. Этот постоянный риск, по его словам, ограничивает экономическое развитие и инвестиционную привлекательность Украины, поскольку инвесторы не готовы уходить в страну, где ситуация остается нестабильной.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что главной сложностью в отношениях с президентом США Дональдом Трампом является пророссийская позиция из уст "лишних голосов". Однако украинский лидер подчеркнул, что у него с республиканцем хорошие отношения.

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