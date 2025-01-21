'Лишние голоса доносят пророссийскую позицию': Зеленский назвал главную сложность в отношениях с Трампом. Видео

Президент Владимир Зеленский считает, что главной сложностью в отношениях с президентом США Дональдом Трампом является пророссийская позиция из уст "лишних голосов". Однако украинский лидер подчеркнул, что у него с республиканцем хорошие отношения.

Видео дня

Об этом гарант заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 21 января. По его словам, войну в Украине нужно завершить прежде всего не быстро, а справедливо.

"Самая главная стратегия с президентом Трампом, у нас действительно хорошие отношения. Но в такое прагматичное время для нас очень важно, чтобы лишние голоса, которые иногда вокруг Трампа доносят дезинформационную позицию или позицию пророссийскую (для нас очень важно чтобы Европа была громкая, ее слышали), чтобы голосов вокруг президента США было больше. Чтобы он четко понимал детали и риски, которые могут быть в будущем", – сказал Зеленский.

Он добавил, что президент Соединенных Штатов обещал сделать все, чтобы завершить войну в 2025 году. В свою очередь, украинский лидер напомнил, что Украина является партнером Америки и знает все уязвимые места в войне с Россией.

"Мы теряли наших людей, и это наибольшая потеря для нас. Мы хотим закончить войну в этом году, но не просто быстро, а справедливо прежде всего, надежно для украинцев, чтобы они вернулись домой и жили в безопасности. Это для нас самое главное и мы будем делать все для этого", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский призвал европейцев увеличить расходы на украинскую оборону. По его словам, Россия производит больше боеприпасов, чем вся Европа. Поэтому такие действия со стороны Европы являются важной инвестицией в их безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января Зеленский прибыл в швейцарский Давос, где накануне стартовал очередной Всемирный экономический форум. Программа визита главы государства включает серию ключевых встреч и двусторонних переговоров с лидерами стран от Латинской Америки в Юго-Восточную Азию, а также выступление на ВЭФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!