Украина должна изменить переговорную команду для усиления диалога с США, – Порошенко

Украина потеряла двухпартийную поддержку в США, а также имеет коммуникационные проблемы с администрацией Трампа. Именно поэтому должна быть сформирована новая команда, которая сможет профессионально вести диалог с Соединенными Штатами.

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Об этом сказал лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым.

"Надо найти, представить и убедительно доказать интерес Соединенных Штатов Америки и лично Трампа в поддержке Украины. А как вы сможете это доказать, если не происходит встреча? Если вы это поручили исключительно Ермаку?", – отметил Порошенко.

"Мы потеряли двухпартийную поддержку. То, что у нас было с 2014 года и то, что я хранил, как зеницу ока. Модель поведения, которая сегодня реализуется, она не просто вредна, а угрожающая для Украины. Когда мы утверждали о том, что украинская власть имеет серьезные коммуникационные проблемы с новой администрацией Соединенных Штатов, я впервые поднял этот вопрос в октябре. И сразу же после выборов в ноябре. Это та информация, которую я получил со стороны наших американских партнеров", – пояснил Порошенко.

"Требование было очень простое, пожелание нашего стратегического партнера – уберите посла. Для этого посла двери властные институты Соединенных Штатов закрыты", – отметил он.

"Это не причина, но это повод. И вы не отреагировали на это, с точки зрения американцев, очень простое предложение. Причем мое отношение к госпоже Маркаровой положительное, я ее брал в наше правительство, доверил ей соответствующие министерские позиции. Но сейчас в силу разных обстоятельств, в силу абсолютно нелепой поездки на завод по производству снарядов в Пенсильванию накануне выборов, где не было ни одного республиканца. Были позиции спикера Конгресса Джонсона, вице-президента Джей ди Венса, госсекретаря Рубио высказывался по этому поводу", – предоставил Порошенко.

"Вторая позиция – это абсолютная некомпетентность, токсичность 5-6 менеджеров. Ярким подтверждением этого стали ряд публикаций в американской прессе. Хочу подчеркнуть, это не только Politico. Игнорировать это абсолютно рискованно для Украины", – сказал он.

"Я хотел бы четко подчеркнуть, что у меня нет цели сейчас критиковать власть. Во-первых, народ не воспринимает возвращение к реалити-шоу. Неважно какого – или Шустера, или 95-го квартала. Народ хочет знать стратегию, что делать сейчас. Потому что то, что власть делает что-то не то, это уже аксиома, которая не требует никакого мнения. Мои претензии к власти заключаются лишь в том, что надо делать вещи, которые я предлагаю. Если их не делать, то будут последствия, которые я пытаюсь подробно описать. Я против критики без предложений", – сказ пятый президент Украины.

"Позиция первая. Надо заменить переговорную команду. Для этой команды двери в США закрыты. А цену за это платит вся страна. Не Зеленский подчеркиваю, а вся страна", – подчеркнул он.

"Неважно, как относится Зеленский к тем или иным членам переговорной команды. Их надо менять независимо от того. Зеленский очень хорошо относился к Резникову. Когда были раздерибанены сотни миллиардов гривен. Он вынужден был его сменить. Почему? Потому что было такое настроение в обществе. Он очень хорошо, возможно, относится сейчас к Чернышеву, или к Свириденко, или к Стефанишиной. Или к руководителю Антимонопольного комитета. Они являются его многолетними друзьями, кумовьями. Неважно, они на сегодняшний день совершили уголовное преступление. И должны быть отстранены от власти. Это безусловная прямая ответственность Зеленского", – пояснил он.

"Надо новое правительство. Подходы, которые продемонстрировало правительство Израиля, и успех, который оно получило. Я уже не верю в это, но пусть Зеленский поразит меня, что он способен в условиях критической ситуации для Украины сформировать такое правительство", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

"Межпарламентская дипломатия – это то, что сделал Израиль, и то, что было разрушено абсолютно бессмысленными действиями, командой 5-6 менеджеров. Вы провалили, имея коммуникационные проблемы, огромное количество решений, которые надо было принимать. Лакмусовая бумажка – это последний бюджет, который принимался Соединенными Штатами. Где даже 300 миллионов долларов (для поддержки Украины. – Ред.) было выброшено. Мы имеем тревожные цифры, что 80% избирателей-республиканцев не в восторге от увеличения помощи Украине. Это исключительно из-за того, что мы не ведем информационную позицию", – сказал он.

"Правительство национального единства, парламентская дипломатия, кардинальная замена на эффективную и компетентную позицию. Что должно быть составляющей? Перевод экономики на военные рельсы. То, что сделала Россия. И то, что не сделала Украина, и то, что не сделала Европа. И, кстати, то, что не сделали Соединенные Штаты. И тогда время играет не на нас, время играет на Россию", – подытожил он.