Украина будет в НАТО, но после войны: Зеленский прокомментировал решение Вильнюсского саммита

Президент Владимир Зеленский выражает уверенность в том, что Украина имеет потенциал стать членом НАТО после завершения военных действий. Он подчеркивает, что партнеры говорили ему о том, что конечное решение будет приниматься на основе обстановки в области безопасности.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе. Гарантии безопасности будут действовать на пути Украины в НАТО.

"Мы действительно получили объединение и лидеры поддержали Украину, получили недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО. Согласно той поддержке лидеров, согласно сегодняшним выступлениям каждого из лидеров на нашем заседании Совета Украина-НАТО, мы получили от трех десятков государств мощную Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация будет стабилизирована. А это говорит о том, что, если просто на языке, в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом Альянса" , – сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский также акцентировал внимание на том, что его партнеры ясно высказали, что решение о вступлении в НАТО зависит от ситуации безопасности и никакие политические сделки не будут совершаться в обмен на членство в Альянсе.

В данном контексте президент подчеркнул, что важно сохранить в Декларации стран "Группы семи" формулировку, которая подтверждает, что гарантии безопасности будут действовать на протяжении всего пути Украины к членству в НАТО.

Як писав OBOZREVATEL:

– Увечері 11 липня, за результатами першого дня саміту НАТО у Вільнюсі, країни-члени Альянсу погодили текст спільного комюніке. Прочитати його можна за посиланням.

– Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна стане частиною Північноатлантичного альянсу без Плану дій щодо членства.

– Столтенберг також розповів, що має зробити наша країна для приєднання до НАТО. За його словами, є два основних критерії, які не пов'язані між собою. Перший стосується реформ і сумісності армій, другий – війни, розв'язаної Росією.

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