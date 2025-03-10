'Украина будет чувствовать себя хорошо, и Россия будет чувствовать себя хорошо': Трамп заявил, что в Саудовской Аравии могут произойти 'очень большие вещи'

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии с участием Украины могут произойти "очень большие вещи". Глава Белого дома надеется на хорошие результаты.

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Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, сообщает Fox News. Республиканец в очередной раз подчеркнул, что в последние дни на российско-украинской войне погибло большое количество военных "и сотни людей в украинских городах".

"В Саудовской Аравии могут состояться "очень большие вещи", – сказал Трамп.

Такими словами он прокомментировал предстоящие мирные переговоры с участием Киева и добавил, что и Россия, и Украина будут "чувствовать себя хорошо".

"Я думаю, у нас будут хорошие результаты на встречах в Саудовской Аравии... Я думаю, что Украина будет чувствовать себя хорошо и Россия будет чувствовать себя хорошо. Думаю, состоятся некоторые очень большие вещи", – подчеркнул Дональд Трамп.

Он вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты потратили на поддержку Украины 350 млн долларов, но, по словам Трампа, для него в приоритете остаются человеческие жизни.

Напомним, 11 марта пройдут переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. Основной их темой станет путь к миру, в частности, стороны планируют обсудить двусторонние отношения и стратегическое партнерство. В свою очередь, в министерстве иностранных дел Саудовской Аравии приветствуют возможность провести у себя встречу между США и Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дональд Трамп заявлял, что "за последние несколько дней" был достигнут "значительный прогресс" в отношениях с Россией и Украиной. Он также отметил, что Украина "хочет соглашения", а российская военная угроза – это "полная мистификация".

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