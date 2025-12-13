Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине – WSJ

В ближайшее время в Берлине состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам официальных лиц, эта встреча имеет решающее значение, поскольку Белый дом стремится к заключению соглашения о прекращении войны до конца года.

Решение направить на переговоры Уиткоффа подчеркивает усилия США по сокращению разногласий между Киевом и Вашингтоном по условиям мирного плана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Мирный план Трампа

По словам официальных лиц, на встрече будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, а также различные помощники из своих стран, занимающиеся вопросами войны в Украине.

Накануне Белый дом заявил, что президент Дональд Трамп направит на встречу официального представителя только в том случае, если посчитает, что в мирных переговорах достигнут достаточный прогресс. Первоначально европейские лидеры надеялись организовать встречу с Трампом в Европе в эти выходные, чтобы обсудить предложенные ими изменения в американском плане.

По словам официальных лиц, сохраняются серьезные спорные моменты, особенно в отношении украинской территории, которую Москва хочет захватить, а Киев отказывается уступать ее в одностороннем порядке. США оказывают давление на Украину и Россию, чтобы те приняли разработанный ими план, аналогичный стратегии, использованной для достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе.

Однако в США и Европе растут опасения, что администрация Трампа рассчитывает на то, что Украина уступит больше, чем Россия несмотря на то, что Москва продолжает настаивать на почти полной капитуляции Киева перед его требованиями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии заявили, что переговоры по завершению войны в Украине развиваются в высоком темпе, а дипломатические встречи могут состояться уже в течение выходных и в начале следующей недели. Процесс охватывает контакты на разных уровнях и продолжается практически без пауз.

