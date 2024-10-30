'Удалось сделать регион одной из опор нашей стойкости': Зеленский по возвращении в Украину посетил Закарпатье. Видео

В среду, 30 октября, президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину. В рамках этой поездки он посетил Закарпатье и встретился с руководителями громад, а также с представителями бизнеса.

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Об этом говорится в традиционном обращении президента. В нем он особо отметил, что именно Закарпатье "удалось сделать одной из опор нашей устойчивости".

"Сегодня я уже вернулся в Украину, много встреч сейчас здесь, на Закарпатье. Многие региональные дела, которые имеют значение для всей нашей страны. Работа с местными громадами, работа с местными предпринимателями. За несколько лет удалось сделать Закарпатье одной из опор нашей стойкости. Всей Украины", – отметил президент.

Он рассказал, в частности, пообщался с руководителями общин области, с представителями бизнеса. Также у него была встреча вместе с первой вице-премьером Свириденко с бизнесом региона.

"А это бизнес в частности релоцирован из других наших областей. Мы видим, как растет здесь производство, какие перспективы и одновременно есть вопросы, есть проблемы. Поможем с решениями - обязательно", – подчеркнул президент.

Президент отметил, что местный бизнес сотрудничает с центральными и региональными властями, а релокированные предприятия создают рабочие места в регионе.

"Закарпатье развивается. Из-за войны сюда переехало много людей, большое количество релоцированного бизнеса работает именно здесь", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский также пообщался с предпринимателями, в частности, с представителями релокированных компаний из Харькова, Мелитополя, Днепра и Никополя.

Кроме того, во время встречи обсудили поддержку релокированных предприятий, расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для местного бизнеса, запуск целевых кредитных программ, бесперебойное энергообеспечение предприятий и бронирование работников.

Первая вице-премьер-министр – министер экономики Юлия Свириденко отметила, что Закарпатье стало одним из лидеров по количеству релокированного бизнеса. Официально в регионе зарегистрировано около 400 таких предприятий.

Кроме того, растет количество новых компаний. По сравнению с 1 января 2022 сейчас их на 3 тысячи больше. Среди них лидеры по отраслям – машиностроение, металлообработка, деревообработка и сельское хозяйство.

В рамках инициативы "Сделано в Украине" в поддержку бизнеса в этом году было предусмотрено более 45 млрд грн, из них не менее 530 млн грн – для Закарпатья.

Кроме того, Зеленский планирует посетить воинов, проходящих реабилитацию после ранений. А именно тех из бригад, которые воюют в Донецкой области, в Волчанске, на Курщине.

"Хочу поблагодарить их от всех наших людей – от всей Украины – и отметить их государственными наградами. За такую нужную работу, такую службу, за их такую нужную храбрость. Храбрость, которая всегда имеет решающее значение – и на поле боя, и в политических решениях . Очень надеемся на храбрость партнеров", – резюмировал президент свой визит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима станет большим вызовом для Украины. Ведь страна снова столкнется с блекаутами и другими трудностями. Он отметил, что зима 2024/2025 станет для Украины "решающей".

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС в Украину вырастет до 2,1 ГВт, что, как ожидается, позволит обеспечить стабильность энергоснабжения во время зимы. Дополнительные 250 МВт для аварийной помощи с ЕС гарантируют оперативную поддержку при критических потребностях.

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