Украину ожидает решающая зима с отключениями света, – Зеленский

Грядущая зима, станет большим вызовом для Украины. Ведь страна опять столкнется с блекаутами и ​​другими трудностями.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора со СМИ стран Северной Европы. Он отметил: зима 2024/2025 станет для Украины "решающей".

Как объяснил глава государства, дело в том, что Украина готовиться к прохождению холодов в условиях отсутствия обещанных партнерами систем ППО для отражения воздушных атак России. И это является проблемой

"Ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является очень большим вызовом для нас. Ведь это будет третья зима с отключениями света, со всеми этими трудностями", – сказал президент.

При этом он подчеркнул: украина рассчитывала на обещанные системы ППО. Ведь они должны были помочь защитить, в частности:

запасы топлива;

газовые газовые хранилища.

Отключения света могут длиться до 8 часов

В свою очередь, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт ранее отметил: компания готовиться к нескольким возможным сценариям прохождения зимы. Худший из них предполагает ограничения в подаче электроэнергии до 8 часов. Впрочем, отметил он, такой ситуация ожидается лишь в "критические, холодные дни".

"При этом сценарии, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничение мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", – сказал Брехт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС в Украину вырастет до 2,1 ГВт, что, как ожидается, позволит обеспечить стабильность энергоснабжения во время зимы. Дополнительные 250 МВт для аварийной помощи с ЕС гарантируют оперативную поддержку в случае критических потребностей.

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