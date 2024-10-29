ЕС сможет поставлять Украине больше электроэнергии: как увеличили лимит

С 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из ЕС в Украину вырастет до 2,1 ГВт, что позволит обеспечить стабильность энергоснабжения во время зимы. Дополнительные 250 МВт для аварийной помощи с ЕС гарантируют оперативную поддержку в случае критических потребностей.

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Об этом сообщило Министерство энергетики Украины. Это решение было согласовано на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве, а также в консультациях между Министерством энергетики Украины и Европейской комиссией.

Украинская энергетическая инфраструктура с начала войны испытывает системные повреждения из-за российских атак, повлекших регулярные перебои электроснабжения и дефицит энергии в пиковые зимние периоды. Рост мощности для импорта электроэнергии из ЕС позволит усилить устойчивость системы в условиях экстремальных нагрузок. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что дополнительные объемы электроэнергии помогут повысить стабильность электроснабжения и лучше подготовить энергосистему к возможным зимним испытаниям.

Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) подтвердила готовность европейских стран увеличить возможность экспорта электроэнергии в Украину и Молдову. ЕС предоставляет не только коммерческие мощности, но гарантирует Украине 250 МВт дополнительных мощностей для аварийной помощи. В случае кризисных ситуаций это обеспечит Украине необходимый энергетический резерв, который можно будет привлечь для быстрого решения проблем со снабжением.

Как отметили в пресс-службе Минэнерго, с марта 2025 года европейские операторы планируют ежемесячно пересматривать лимиты пропускной способности для экспортируемой из ЕС электроэнергии в Украину и Молдову и адаптировать объемы импорта в соответствии с потребностями этих стран. Это позволит более оперативно реагировать на любые критические ситуации, связанные с энергоснабжением.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и представители ENTSO-E прилагают усилия для быстрого принятия и реализации решений, которые будут способствовать энергетической безопасности Украины. "Европейские партнеры демонстрируют последовательную позицию по поддержке украинской энергосистемы, особенно накануне зимнего периода", – подчеркнул Галущенко.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, власти Литвы отключат, а позже демонтируют линии электропередачи, связывающие энергосистему страны с Россией и Беларусью. Процесс будет запущен в феврале 2025 для синхронизации энергосистемы этой и других балтийских стран со странами Евросоюза.

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