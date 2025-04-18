Учитывая позицию США, Европа готова рисковать. Будет ли из этого результат? Интервью с Мережко

Несмотря на решительные заявления Лондона и Парижа, свидетельствующие о том, что они настроены как никогда решительно, проект по созданию так называемой "коалиции желающих", инициативы европейских партнеров Украины, направленной на защиту от повторной агрессии России, похоже, застопорился.

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Сейчас страны-участницы обсуждают разные сценарии начала такой миссии. Окончательное решение будет принято с учетом развития ситуации мирного урегулирования. То есть до сих пор не достигнуто политическое соглашение относительно деталей потенциальной миссии, в рамках которого войска могли бы быть размещены на территории Украины и не получены ответы на вопрос о количестве коалиции, ее мандат и на каком этапе Украина может реально рассчитывать на этот контингент – после прекращения огня или только после полноценного мирного соглашения.

Своими мнениями по вопросу создания и функционирования коалиции желающих в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

– В последние недели представители 27 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии, Канады и Австралии активно обсуждали планы формирования контингента, который будет обеспечивать поддержание мира в Украине, если удастся договориться о прекращении боевых действий. Франция и Великобритания выражают оптимизм по этому процессу. Так, британский министр обороны Джон Гили назвал четыре главные цели, которые ставят перед будущим иностранным контингентом на территории Украины: обеспечить безопасное небо и море, поддержать мир на земле, а также поддержать украинские вооруженные силы, чтобы они стали сильнейшим фактором сдерживания России.

В то же время, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что последние переговоры в рамках "коалиции желающих" не дали ясности по поводу того, как именно будет работать запланированная операция. Мол, у разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются. В подобном тоне высказался и министр обороны Италии Гуидо Крозетто, заявивший, что коалиция собрана западными странами для размещения на украинской территории является лишь теоретическим размышлением о возможной помощи Украине и пока нет предпосылок для реализации этих планов. Ваше видение того, что происходит вокруг этого процесса? Видите ли четкий план, который будет работать?

– Прежде всего, стоит отметить то, что сам факт обсуждения этого вопроса, то есть каким образом можно гарантировать безопасность Украины, в случае, если будет достигнута договоренность о прекращении огня, это уже очень положительный и важный шаг. Есть предложения по ее функционированию, достаточно детально обсуждаемые. Хотя, действительно, у нас пока такой полной конкретики и ясности нет. В общей сложности около 200 военных стратегов из 30 стран работают над созданием стратегии защиты украинского неба и морей, а также обеспечения мира на суше. Таким образом вырисовываются определенные черты этой "коалиции желающих".

По большому счету, еще достаточно далеко до реализации этого направления, потому что нет серьезных переговоров на счет достижения договоренности о прекращении огня. Мы видим, что российский диктатор Владимир Путин в этом абсолютно не заинтересован. То есть пока все, что касается этой коалиции, обсуждается хоть и на серьезном, но теоретическом уровне. Окончательное решение партнеров по возможному размещению в Украине военного контингента после завершения войны с Россией для обеспечения безопасности ожидается через несколько недель.

Думаю, и Лондон, и Париж не сойдут с этого пути. Я очень хотел бы надеяться, что во Францию и Великобританию активно присоединится Германия. Я понимаю, что это может быть сложно, и этот вопрос очень политически деликатный, но в то же время Германия является очень мощной в экономическом смысле страной ЕС, и это один из крупнейших доноров вообще военной помощи Украины.

– Европа рассматривает разные варианты размещения своих военных сил в Украине. Утверждается, что среди основных вариантов: развертывание сил вдоль Днепра, на западе Украины или даже в соседней стране. В то же время на самой линии боевого столкновения военных из Европы не будет, заявил Макрон. Это что-то похожее на предложение спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога, который на днях отметил, что "мы можем разделить Украину как послевоенный Берлин с зонами влияния разных стран", что выглядит как фактическое расчленение Украины. На ваш взгляд, географически, где возможно, а главное, необходимо присутствие международного контингента.

– Прежде всего, вы действительно правильно обратили внимание, что определенное сходство между тем, что предложил Келлог и британско-французским планом, который пока только вырисовывается, действительно есть. И состоит в том, что европейские войска будут размещены не вдоль линии фронта. При этом речь идет о беспрецедентной модели, ведь раньше такого не было просто в истории. Потому что иногда эту миссию называют миротворческой операцией, но на самом деле это не так. Та модель, которая рассматривается нашими партнерами, она, скорее, направлена на предупреждение новой волны агрессии, нового вооруженного нападения со стороны России.

Что касается географии возможного размещения сил коалиции, то пока действительно, основное, что предлагается, что эти войска будут находиться в западной части нашей страны. И здесь главный вопрос, какова будет их функция, так сказать. По моему мнению, они должны выполнять функции сдерживания, потому что Путин действительно боится европейских сил и таких мощных европейских стран, как Великобритания и Франция. Возможно, будут еще какие-то дополнительные военные функции этих сил, например связанные с обучением наших военных и широкий спектр военно-технической помощи.

– Около 15 стран подтвердили готовность предоставить свои войска миссии в Украине, но проблема в том, что европейцы до сих пор не получили от США согласия поддержать их коалицию. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при наличии гарантий безопасности со стороны США. Но ведь сегодня все выглядит, что при президенте Трампе это маловероятно. Великобритания и Франция пытались убедить американского президента помочь авиацией, разведкой и другими составляющими, но президент США отказался брать на себя такие обязательства.

– Действительно, это большая проблема, которую сейчас пытаются решить, но пока все идет достаточно сложно. В целом европейцы увидели, что они могут рассчитывать только на себя. Потому что Трамп позиционирует себя как президента, завершающего войны. То есть он видит в себе такого миротворца. И поэтому присутствие американских войск в Европе будет уменьшаться, и вряд ли он согласится, по крайней мере, сейчас по размещению американских войск на территорию Украины, как гарантий.

В то же время, это не означает, что мировоззрение, определенный подход или стратегия Трампа не будут меняться. Я бы сказал, что нам нужно продолжать бороться и за членство в НАТО, и за гарантии от США. Но пока можно констатировать – положительной реакции со стороны Вашингтона нет. Поэтому мы должны работать сейчас с нашими европейскими партнерами. К счастью, есть лидеры Европы, это и Великобритания, и Франция, которые понимают, что Украина борется и за их безопасность, что их безопасность связана с победой Украины над агрессором. И это дает основания для оптимизма.

– Многие считают, что Трамп не идет на этот шаг из-за желания возобновить отношения с Россией, которая выступает категорически против размещения каких-либо западных войск на территории Украины.

– Мне кажется, что пока Дональд Трамп действительно не определился, какова будет его стратегия по отношению к Украине, Европе. Мы видим по определенным заявлениям, что в его окружении есть разные люди. Есть, например, очень реалистично смотрящие на угрозу, которую создает Россия не только для Европы, но и для интересов Соединенных Штатов. Среди них госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкла Уолц, спецпредставитель Кит Келлог. Но есть и другие люди. Тот же спецпредставитель Стив Виткофф, последние заявления которого по Украине и России не могут не вызывать беспокойства.

Такие люди пытаются продвигать другую стратегию, другой план для Трампа, заключающийся в том, чтобы по сути создать даже такое своеобразное партнерство между Соединенными Штатами и Россией, особенно в экономическом направлении. Параллельно эти люди пытаются доказать Дональду Трампу, что в этом партнерстве между Соединенными Штатами и Россией Украина является препятствием. А потому ее нужно устранить любым способом. И в этом огромная опасность.

– Понятно, что Европа крайне заинтересована в поддержке Украины против российской агрессии, но готова ли идти на риск, не имея на своей стороне США?

– Я считаю, что Европа готова идти на подобный риск. В Великобритании действительно пробуждается дух Черчилля с его пониманием, как важно противостоять злу в мире, и дух де Голля, если говорить о Франции. И это очень важно. Я надеюсь, что в Германии проснется дух Конрада Аденауэра, когда он противостоял Советскому Союзу во время Холодной войны. То есть, в Европе происходят такие процессы, и я это вижу из своего общения с нашими английскими, французскими и немецкими друзьями. Войну европейские лидеры начали воспринимать не как чужую проблему, а как свою войну, в том плане, что они понимают, что мы боремся и защищаем всю Европу. И это понимание дает как раз тот оптимизм, что Европа будет последовательно на стороне Украины и не пойдет по пути умиротворения агрессора, не пойдет по пути Мюнхенского заговора 38-го года.