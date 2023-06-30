"Убирайтесь со всей территории Украины": Литва в годовщину освобождения Змеиного призвала РФ повторить "жест доброй воли"
30 июня, в годовщину деоккупации острова Змеиный в Черном море, Литва поддержала Украину. Дипломаты страны призвали Российскую Федерацию убираться со всех украинских территорий.
Они высмеяли тот факт, что роспропаганда назвала бегство ВС РФ со Змеиного "жестом доброй воли". В Twitter-аккаунте Постоянного представительства Литовской Республики при международных организациях в Вене отметили, что оккупантам пора повторить такой сценарий.
"По случаю первой годовщины освобождения Змеиного острова защитниками Украины мы призываем Россию перейти на следующий уровень своего сценария "жестов доброй воли" и уйти со всей территории Украины. Немедленно!" – сказано в сообщении.
Напомним, что деоккупация указанного острова сорвала планы агрессора лишить Украину статуса морского государства. "Свободный Змеиный – залог спокойствия в западной части Черного моря, гарантия морской логистики, которая является элементом экономической стабильности в Украине и продовольственной безопасности в мире", – отметили ранее в ГУР МО.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что без восстановления контроля над Змеиным судоходство из портов Украины оставалось бы невозможным.
Как писал OBOZREVATEL:
– 28 июня, в День Конституции Украины, президент Литвы Гитанас Науседа приезжал в Киев. Он сообщил, что его государство купит для украинцев две системы противовоздушной обороны NASAMS.
– Науседа также говорил, что задачей Литвы является изоляция Беларуси и жесткие международные санкции.
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