На жаль, це правда. Наша команда шокована. Це терор.

Наш друг, колега, брат, Андрій Парубій розстріляний у Львові.

В мене немає слів. Перехоплює горло від люті і ненависті до ворога.

Андрій був одним із державотворців сучасної України, учасник Помаранчевого Майдану і Революції Гідності, він створював загони самооборони, а в березні 2014 нову українську Гвардію, Армію, Сили оборони.

Андрій був нашим колегою і другом, надійним товаришем, він був принциповим і порядним, патріотичним, розумним. Прекрасним головою ВР, з яким честь була працювати поряд в президії. Він завжди захищав субʼєктність і авторитет Верховної Ради.

Європейська Солідарність вимагає від влади і правоохоронних органів негайного, ретельного, професійного, прозорого розслідування вбивства державного діяча, народного депутата Андрія Парубія. Ми повʼязуємо це вбивство з його державницькою проукраїнською позицією і вважаємо, що за цим жорстким злочином може стояти наш споконвічний ворог і терорист - російська федерація і її 5 колона. Москва щиро ненавиділа Парубія як одного з державотворців сучасної України.

Андрій дуже ніжно любив свою родину, тата , дружину, доньку, яку ласкаво називав "моя донечка". Наші серця сьогодні з Твоєю родиною.

Найбільше в житті Андрій любив Україну. Після повномасштабного вторгнення він робив все для допомоги і підтримки ЗСУ, працюючи в профільному комітеті з нацбезпеки, допомагаючи конкретним підрозділам, де служать його побратими.

Андрій мав беззаперечний авторитет в нашій команді. Він мав беззаперечний авторитет в Україні і світі. Щодня він не втомлювався повторювати - ми маємо зберегти Україну. Україна - понад усе!

Вимагаємо знайти вбивцю.

Андрію, світлая вічная памʼять…

Ми, наша команда, поки що відмовляємося в це вірити і в нас перехоплює дихання від жаху…