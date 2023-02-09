У Зеленского заявили, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен, и потроллили Россию

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос предоставления дальнобойного оружия и истребителей Киеву уже решен. Подробности переговоров он пообещал раскрыть позже.

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Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале. В своем посте он также потроллил оккупантов.

"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали чуть позже. Ау, болото, что с лицом?" – написал Ермак.

Кроме того, глава Офиса президента сообщил, что большинство лидеров Евросоюза выступают за введение санкций против Росатома, а также за трибунал для российских военных преступников.

Также на повестке дня – использование замороженных активов граждан РФ в интересах Украины, отметил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц ранее выступил категорически против передачи истребителей украинской армии. О невозможности таких поставок также заявил президент США Джо Байден.

8 февраля после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в стране начнут подготовку пилотов ВСУ, которая станет первым шагом к передаче истребителей.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что предоставление истребителей Украине будет на повестке дня на 9-м "Рамштайне".