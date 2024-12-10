Туск заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут начаться этой зимой

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой. По его словам, Польша будет играть важную роль в этих переговорах в связи с тем, что с 1 января страна будет председательствовать в Европейском Союзе.

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Такое заявление он сделал 10 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Туск отметил, что польская делегация будет отвечать за организацию переговорного процесса и политического календаря, а также создание необходимых условий для успешного развития переговоров.

"Я проведу ряд переговоров, которые будут касаться прежде всего ситуации за нашей восточной границей. Как вы можете представить себе, наша делегация будет нести совместную ответственность среди прочего за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", – сказал он.

Он также анонсировал визит в Варшаву президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе этого визита будут обсуждаться результаты встречи Макрона с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Париже.

Дональд Туск подчеркнул важность сотрудничества с балтийскими и скандинавскими странами и анонсировал встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я очень хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и будет задавать тон этим решениям, которые должны принести нам безопасность и защитить польские интересы", – подытожил Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон вечером 7 декабря провели трехстороннюю встречу в Париже, куда иностранные лидеры прибыли по случаю открытия восстановленного собора Парижской Богоматери. После встречи Трамп заявил, что Украина хочет "договариваться" и прекратить "это безумие".

Макрон со своей стороны призвал продолжать совместные усилия для мира и безопасности, а Зеленский заявил, что обсудил с Трампом важные вещи на поле боя и глобальную ситуацию, а также подчеркнул, что Украине нужен справедливый и сильный мир.

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