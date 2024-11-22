У Зеленского отреагировали на нагнетание паники вокруг возможного удара РФ по Киеву: будет ли работать Офис президента

Заседание Верховной Рады 22 ноября было отменено из-за вероятной угрозы обстрела правительственного квартала. Народные депутаты подтвердили, что заседание перенесено на следующую пленарную неделю, отметив, что важных голосований в этот день не планировалось.

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В то же время Офис президента продолжит работать в обычном режиме, соблюдая меры безопасности. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии OBOZ.UA.

"Офис президента работает в привычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет раздаваться тревога – будем в укрытиях", – заявил спикер.

В то же время, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев отметил, что заседание Верховной Рады отменили из-за угрозы ракетного удара. Он также сообщил, что местные жители и работники офисов в правительственном квартале заранее предупреждены о потенциальной опасности.

"Повышена угроза ракетной атаки. Поэтому не только было принято решение об отмене заседания, но и все службы Совета и секретариаты комитетов сегодня также не работают. Так же, как минимизировано количество людей в Кабмине, ОПУ и других государственных органах в этом районе".

Общая цель – уменьшить количество людей в потенциально опасной зоне. Решение принимали органы, ответственные о безопасности в соответствии с разведывательной информацией об угрозе ракетного удара по этому району, поэтому и усиленные меры безопасности касаются не только Совета, но и всех, кто там работает и живет", – сказал Потураев в комментарии Общественному.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк подтвердил, что заседание Верховной Рады отменили из-за предупреждения о возможных обстрелах. В то же время, он призвал не создавать паники и отметил, что на этот день важных голосований не было запланировано.

"Отменили из-за наличия информации о вероятных обстрелах. Это не означает, что они будут, просто есть такое предупреждение и так как ничего важного не было запланировано на пятницу, то перенесли на следующую пленарную неделю. Хоть кто-то еще считает Раду центром принятия решений", — сказал он.

Напомним: утром 21 ноября Россия ударила по Днепру ракетами разных типов: к счастью, это не привело к человеческим жертвам. Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ сообщило, что Украина стала первой страной в мире, против которой была применена межконтинентальная баллистическая ракета. Хотя американский чиновник в комментарии CNN утверждал, что Россия применила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, вероятно, РС-26 "Рубеж".

В то же время российский диктатор Путин заявил, что Россия применила межконтинентальную ракету "Орешник", которую он назвал "новейшим оружием". Однако на месте попадания были найдены обломки совсем от другой российской ракеты - "Булава", которая не является новой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне утверждают, что баллистическая ракета "Орешник", которую Россия запустила 21 ноября по Днепру, не является межконтинентальной. Однако там подтвердили, что она действительно создана на базе МБР "Рубеж".

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