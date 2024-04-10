Не только Франция, но вскоре и Германия, причём на высшем уровне, будет обсуждать с КНР возможное влияние Китая на мордор с целью прекращения войны на максимально выгодных для Украины условиях.

При этом стоит обратить внимание на достаточно грубую по дипломатическим меркам реакцию КНР на российские мирные предложения: китайцы откровенно отказались их комментировать, сославшись на собственное видение урегулирования ситуации.

Дело в том, что у Китая накопилось множество причин помочь Украине. Это и вообще китайское отношение к территориальной целостности стран (Китай тут, понятно, имеет в виду Тайвань, но принцип на то и принцип, чтобы быть общим); и желание улучшить экономические отношения с Западом, сняв определённые ограничения (что для КНР значительно важнее торговли с мордором); и не меньшее желание продемонстрировать миру собственный политический вес; и НЕжелание слишком значительного усиления рф; да и заинтересованность в победе Байдена над врагом Китая Трампом, а ей Победа Украины, конечно, поспособствует.

Ну а если Запад намекнёт ещё и на некую связь полезного воздействия КНР на мордор с возможностью встречного шага — западного воздействия на Тайвань с целью создания там для материкового Китая важных экономических преференций и хотя бы символических политических сдвигов, заинтересованность КНР в содействии Украине может вырасти ещё больше.

Франция и Германия должны стать Чрезвычайными и Полномочными Послами Украины в КНР, да и Байден мог бы тут сделать определённые шаги, ибо ему Победа Украины до ноября очень нужна.

Так что пренебрегать возможностями Китая не следует. Пусть тот, кто нам мешает, нам поможет.