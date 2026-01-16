'У украинцев нет электричества по 20-30 часов': Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию

Вечером 15 января президент Украины Владимир Зеленский заявил о массированных российских ударах по критической инфраструктуре и сложной ситуации в ряде регионов. По его словам, из-за действий России украинцы остаются без электричества по 20–30 часов, и это требует усиления международного давления на агрессора.

Заявление глава государства сделал в вечернем обращении, говоря об атаках на Харьков, Киев и приграничные области. Он отметил, что в течение дня и вечера фиксировались ракетные удары и атаки дронов, в том числе по энергетическим объектам.

Президент также привел пример своих контактов с партнерами, в частности с генсеком НАТО Марком Рютте, подчеркнув необходимость усиления противовоздушной обороны.

Президент описал ситуацию как тяжелую, особенно для Харькова и приграничных регионов. По его словам, удары были направлены именно по критической инфраструктуре, что непосредственно влияет на жизнь людей. Зеленский вспомнил и об атаках дронами типа "Шахед" по Киеву утром и вечером. Он подчеркнул, что Украина вынуждена реагировать сразу на нескольких направлениях, и это, возможно, один из самых сложных периодов для энергосистемы.

Глава государства сообщил о разговоре с Марком Рютте относительно программы PURL и возможностей закупки ракет для противовоздушной обороны. Отдельно он остановился на дипломатической работе с США, отметив, что Украина никогда не была и не будет преградой для мира.

По словам президента, именно российские ракеты и дроны являются доказательством того, что Россия не заинтересована в соглашениях. Зеленский отметил, что Украина будет значительно активнее вести как публичную, так и непубличную дипломатическую работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях постоянных обстрелов в Украине ввели циклическую модель работы энергосистемы. После каждой массированной атаки РФ по объектам критической инфраструктуры энергетики будут вводить экстренные отключения света на срок до недели, после чего система будет возвращаться к стабилизационным графикам. Такая "синусоида" будет повторяться снова и снова, пока продолжаются удары по энергетике.

Украина из-за тяжелой ситуации после российских обстрелов критической инфраструктуры созывает союзников на "Энергетический Рамштайн". Наше государство рассчитывает получить дополнительную помощь и "конкретные обязательства" для налаживания стабильного электро- и теплоснабжения.

